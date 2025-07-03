"Окно возможностей для Трампа": чего лидер США ожидал достичь от разговора с Путиным

В четверг, 3 июля, состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. Вероятно, президент США ожидал, что договорится с кремлевским диктатором о встрече, однако этого не произошло.

Если не удалось достичь договоренности о встрече, то это означает, что Россия продолжит имитировать мирные переговоры с Украиной. Такое мнение 24 Каналу озвучил посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый.

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Трамп должен сделать выводы

Валерий Чалый предположил, что Дональд Трамп ожидал согласия на, как он считает, финальную встречу по 30-дневному прекращению огня. Очевидно, этого достичь не удалось. Поэтому Россия продолжит делать вид, что хочет переговоров. Также Путин продолжит выпрашивать у Трампа снятия санкций против России и остановку поставок оружия Украине.

Возможно, это открыло окно возможностей для Трампа говорить. Мне кажется, он должен сделать свои выводы из этого разговора, судя по сухому сообщению. Пока не слышно о встрече. Хотя я предполагал, что они договорятся о личной встрече на этом этапе,

– сказал экс-посол.

По его словам, Украине нужно определиться, как правильно противодействовать нарративу Путина. Для нашего государства опасен сценарий прекращения военной помощи.

Напомним, во время разговора Дональд Трамп говорил о мире в Украине, но Владимир Путин заявил, что "не отступит от цели". Российский диктатор сказал, что якобы готов продолжать переговоры с Украиной. Также он отметил выполнение гуманитарных соглашений, достигнутых в Стамбуле. Возможную дату следующей встречи переговорных групп во время разговора не обсуждали. Также не говорили и о прекращении поставок Штатами некоторых видов оружия Украине.