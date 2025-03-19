Путин, по сути, отказался от идеи перемирия
- Путин не прямо отказался от перемирия, но предложил обмен военнопленными и деэскалацию в Йемене.
- Обсуждается возможность совместной продажи природного газа европейским потребителям, а также возвращение иностранного бизнеса в Россию.
- Кремль пытается расширить обсуждение, предлагая экономические бонусы США в обмен на политические уступки в отношении Украины.
Путин отказался от идеи перемирия, но Трамп может пока смириться. Конечно, в заявлении Кремля нет слова "нет".
"Фланговая дипломатия" от Путина
В том заявлении выражается "согласие" с якобы идеей Дональда Трампа не бить по энергетической инфраструктуре двух стран в течение 30 дней. Об этом заявил Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.
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То есть Россия не пытается атаковать украинские газо- и нефтедобывающие мощности, а также объекты электроэнергетики. Украина в ответ должна перестать наносить удары по российским НПЗ и нефтехранилищам.
Вторая анонсированная Путиным новость – обмен военнопленными и передача Украине 23 тяжелораненых военнослужащих. Это весь предварительный результат двухчасового разговора президентов.
Но на идею перемирия Путин не пошел. Точнее выдвинул заранее неприемлемые условия:
- остановка мобилизации,
- прекращение военной помощи Украине.
Это вполне естественно дает России преимущество через упомянутый месяц.
Для Трампа результат, мягко говоря, не удачный. Но при этом Путин сделал предложения в российских традициях "фланговой дипломатии" – помочь в деэскалации в Йемене (то есть повлиять на хуситов) и, насколько понимаю из слов о "взаимодействии в вопросах ядерного нераспространения", посредничество в переговорах с Ираном по ядерной сделке.
В обмен Путин попросил начать еще один интересный процесс – переговоры по безопасности судоходства в Черном море. При этом Россия имеет только одну "сильную карту" – воздушные атаки на украинские порты. А вот позиции Украины в этом случае гораздо сильнее – Черноморский флот России давно не рискует далеко отходить от базы в Новороссийске. Но начало "переговорного трека" о безопасном судоходстве может создать условия, при которых Россия попытается вернуть позиции.
Кроме того, это тема, которую в будущем Путин попытается развить в вопросах, например, "демилитаризации Одессы". Крайне неудобный для Украины прием – дробления вопросов.
В свое время, в рамках "Минского процесса", Кремль так вывел за скобки вопрос Крыма. Насколько понимаю, сейчас он создает базу для аналогичной комбинации, только уже с прицелом на украинские порты, занять которые Россия так и не смогла.
И, наконец, Путин, вероятно, предлагал Трампу и совместную продажу природного газа европейским потребителям, и некоторые контуры аналога "соглашения о ресурсах". Тем более, что перед разговором в России ослабили ограничения для иностранных владельцев российских активов. Части американских компаний разрешили их продажу, если захотят. Параллельно на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Путин заявил о готовности способствовать возвращению в Россию "иностранного бизнеса".
Есть ли реальные результаты разговора Трампа и Путина
Так что по Украине пока не договорились. Но Путин попытался сделать щедрое предложение США. Финансово выгодное.
Вопрос в реакции Трампа. Заявить о провале встречи он не может. Стороны фактически договорились договариваться.
Насколько американский президент готов действовать с позиции силы – покажут уже ближайшие две недели. Именно в этот период должен начать действовать последний санкционный пакет, введенный Джо Байденом. Или не начать – если Трамп распорядится выпустить несколько General License, которые фактически откладывают момент начала санкций.
Однако первый раунд показал логику действий Кремля.
- Попытка расширить поле обсуждения, предлагая США услуги в других регионах, требуя взамен уступок по Украине.
- "Дробление" вопросов войны в Украине, пытаясь вывести отдельные составляющие в самостоятельный трек. Например, вопрос Черного моря. Возможно, в будущем, энергетики.
- Предлагая США экономические бонусы (или просто ресурсы) как плату за отдельные политические уступки.
Пока на стол не выложена карта позиционирования России по отношению к Китаю. Но здесь, думаю, Путин будет торговаться и с Вашингтоном, и с Пекином.
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