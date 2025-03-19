Контакты России и США: военный назвал их самый большой риск

Между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным 18 марта состоялся телефонный разговор. Контакты Штатов и России имеют определенные риски для Украины. Вашингтон может давить на наше государство, а не на Москву.

В частности, говорится о возможном нежелании Трампа вводить более мощные санкции против России и усиливать военную помощь Украине. Такое мнение 24 Каналу озвучил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.

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"Наибольшие риски для нас от этих контактов США и России заключаются в том, что по итогам у Трампа может не быть желания вводить более мощные санкции против России, наращивать военную помощь Украине, что стоило бы сделать. Это единственные способы стимулировать Россию к тому, чтобы она шла на какие-то уступки. Только язык силы", – сказал он.

США могут давить на Украину

Александр Мусиенко отметил, что США говорят о санкциях против России, но впоследствии тема затихает. Дональд Трамп вообще не конкретизирует, какие меры он готов принять против России. По крайней мере до этого телефонного разговора с Путиным лидер Штатов заявлял, что он уверен в том, что Путин согласится на перемирие.

Российский сценарий предполагает, что нужно заставлять Украину идти на уступки, а США и Трампа – пытаться обмануть, манипулировать, что Путин уже сейчас и делает. В России постоянно звучат заявления, что якобы они за то, чтобы "наступил мир в 2025 году", но Украина должна выполнить какие-то неприемлемые требования. В частности, в Кремле хотят, чтобы Украине не поставляли оружие.

При условии, если США не будут давить на Россию, они могут начать давить на Украину. Здесь присутствуют риски. Поэтому я с большим опасением слежу за этими контактами, которые продолжаются между Трампом и Путиным, желанием говорить. Потому что для нас, мне кажется, это добавляет мало оптимизма с точки зрения того, как и что будет делать американский президент,

– считает военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Однако, по его словам, Марко Рубио дал правильное и четкое объяснение. Госсекретарь США заявил, что завершение войны в Украине состоит из планов А и Б. План "А" заключается в том, что сначала прекращение огня. Далее – план "Б", который заключается в дискуссиях и обсуждениях параметров будущего мира. Это сложный длительный процесс.