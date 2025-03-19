Зокрема, мовиться про можливе небажання Трампа запроваджувати потужніші санкції проти Росії та посилювати військову допомогу Україні. Таку думку 24 Каналу озвучив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

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"Найбільші ризики для нас від цих контактів США та Росії полягають у тому, що за підсумками у Трампа може не бути бажання запроваджувати більш потужні санкції проти Росії, нарощувати військову допомогу Україні, що варто було б зробити. Це єдині способи стимулювати Росію до того, щоб вона йшла на якісь поступки. Лише мова сили", – сказав він.

США можуть тиснути на Україну

Олександр Мусієнко зазначив, що США говорять про санкції проти Росії, але згодом тема затихає. Дональд Трамп взагалі не конкретизує, які заходи він готовий вжити проти Росії. Принаймні до цієї телефонної розмови з Путіним лідер Штатів заявляв, що він впевнений у тому, що Путін погодиться на перемир'я.

Російський сценарій передбачає, що потрібно змушувати Україну йти на поступки, а США і Трампа – намагатися обманути, маніпулювати, що Путін вже зараз і робить. У Росії постійно звучать заяви, що нібито вони за те, щоб "настав мир у 2025 році", але Україна повинна виконати якісь неприйнятні вимоги. Зокрема, у Кремлі хочуть, аби Україні не постачали зброю.

За умови, якщо США не будуть тиснути на Росію, вони можуть почати тиснути на Україну. Тут присутні ризики. Тому я з великою пересторогою слідкую за цими контактами, які тривають між Трампом та Путіним, бажанням говорити. Тому що для нас, мені здається, це додає мало оптимізму з погляду того, як і що буде робити американський президент,

– вважає військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Однак, за його словами, Марко Рубіо дав правильне та чітке пояснення. Держсекретар США заявив, що завершення війни в Україні складається з планів А і Б. План "А" полягає у тому, що спочатку припинення вогню. Далі – план "Б", який полягає у дискусіях та обговореннях параметрів майбутнього миру. Це складний тривалий процес.