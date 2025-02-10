Зеленский отреагировал на разговор Трампа с Путиным

Дональд Трамп признал, что имел разговор с Путиным. Владимир Зеленский прокомментировал заявление американца.

Дональд Трамп, находясь на борту самолета, поделился с журналистами, что уже говорил с Путиным. Правда, отказался сказать, когда именно и сколько раз. Глава США уверен, что российский диктатор стремится положить конец войне и "очень переживает" из-за потерь на фронте, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.

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Что сказал президент

У главы государства поинтересовались, что он думает по поводу разговора Трампа и Путина, и повлияет ли это как-то на его отношения с американским главой.

Зеленский в ответ подчеркнул, что "сейчас важно не жить слухами или каким-то мессенджами медиа разных стран".

"То, что они общаются...ну, посмотрим, кто, как и так ли это", – коротко подытожил политик.

Он добавил, что ему сейчас важна работа команд Украины и США по разработке общего видения главных вещей – как остановить Путина, как дать гарантии безопасности Украине.