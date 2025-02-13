Поводов для радости у России нет вообще: что важно понимать после разговора Трампа с Путиным

После того, как Трамп провел телефонный разговор с Путиным, российская пропаганда обрадовалась и начала раскручивать это событие, как повод для радости. Пропагандисты хотят "накачать" россиян оптимизмом. Однако люди, которые в Кремле занимаются реальными делами, пытаются понять, что делать дальше, ведь осознали, что наступает финишная прямая.

Об этом в эфире 24 Канала отметил российский политтехнолог Аббас Галлямов, подчеркнув, что Кремлю надо не шампанское открывать, а вести себя максимально адекватно, чтобы не упустить свой шанс на нормальное развитие событий.

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Россия сама создает себе проблемы

Россия, как обратил внимание Галлямов, своими оптимистическими победными настроениями не раз сама заводила себя в тупик, а российские пропагандисты любой повод используют, чтобы в очередной раз закричать: "Ура, мы побеждаем".

"Что им пообещал Трамп? То, что Украина не вступит в НАТО? У россиян, у которых еще сохранилась адекватность, понимают, что в этом нет ничего сверхъестественного. С самого начала эта тема была в определенной степени надуманная", – объяснил Галлямов.

Политтехнолог отметил, что настоящего приглашения в Альянс Украина не получала, были только общие разговоры о вероятности этого. Более того, она сама до начала российской вооруженной агрессии не собиралась вступать в НАТО. Россия, как подчеркнул Галлямов, сама спровоцировала появление желания у украинцев вступить в Альянс, чтобы защититься.

Россия сама создала проблему, потеряла сотни тысяч своих граждан, экономику. Теперь радуется, что Украина не вступит в НАТО? Это же глупость,

– озвучил Галлямов.

Еще Россия радуется, что Путин вроде бы теперь не находится в изоляции и уже не маргинал, поскольку у него состоялся разговор с президентом США. Но до 2014 года, как напомнил политтехнолог, глава Кремля им и не был.

Он сам себя загнал в маргиналы, потерял перспективы своей страны, теперь якобы перестал быть маргиналом, то есть вернулся в состояние до 2014 года, тогда в чем выигрыш? Поводов для радости у России нет вообще,

– считает Галлямов.

Поддержка Украины со стороны союзников будет продолжаться

Политтехнолог отметил, что Трамп с первого дня говорил, что заставит Европу больше заниматься Украиной. Он не запретил ЕС поддерживать ее. Если бы он так сделал, тогда, как заметил Галлямов, Россия могла бы праздновать успех. Однако этого не произошло.

"Вчера прозвучали заявления основных стран ЕС, что будет увеличена помощь Украине. Трамп от своей доли ответственности не отказывается. В Украину приехал министр финансов США, закрепил соглашение по поставкам оружия Украине в обмен на редкоземельные металлы", – рассказал Галлямов.

Все эти события указывают на то, что поддержка Украины оружием со стороны Европы и США продолжается. Относительно планов снизить цены на нефть, Трамп от них не отказался. Об отмене санкций против России пока тоже не говорится, а значит давление на российскую экономику будет продолжаться и она в дальнейшем будет деградировать. Поэтому, по мнению политтехнолога, радоваться Кремлю пока нечему.