По це в етері 24 Каналу зазначив російський політтехнолог Аббас Галлямов, наголосивши, що Кремлю треба не шампанське відкривати, а поводити себе максимально адекватно, аби не проґавити свій шанс на нормальний розвиток подій.

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Росія сама створює собі проблеми

Росія, як звернув увагу Галлямов, своїми оптимістичними переможними настроями не раз сама заводила себе в глухий кут, а російські пропагандисти будь-який привід використовують, аби вчергове закричати: "Ура, ми перемагаємо".

"Що їм пообіцяв Трамп? Те, що Україна не вступить до НАТО? В росіян, в яких ще збереглась адекватність, розуміють, що в цьому немає нічого надзвичайного. З самого початку ця тема була певною мірою надумана", – пояснив Галлямов.

Політтехнолог зауважив, що справжнього запрошення до Альянсу Україна не отримувала, були лише загальні розмови про ймовірність цього. Ба більше, вона сама до початку російської збройної агресії не збиралася вступати до НАТО. Росія, як підкреслив Галлямов, сама спровокувала появу бажання в українців вступити в Альянс, аби захиститися.

Росія сама створила проблему, загубила сотні тисяч своїх громадян, економіку. Тепер радіє, що Україна не вступить до НАТО? Це ж дурість,

– озвучив Галлямов.

Ще Росія радіє, що Путін начебто тепер не перебуває в ізоляції та вже не маргінал, оскільки в нього відбулась розмова з президентом США. Але ж до 2014 року, як нагадав політтехнолог, очільник Кремля ним і не був.

Він сам себе загнав в маргінали, загубив перспективи своєї країни, тепер буцімто перестав бути маргіналом, тобто повернувся у стан до 2014 року, тоді в чому виграш? Приводів для радості у Росії немає взагалі,

– вважає Галлямов.

Підтримка України з боку союзників триватиме

Політтехнолог зазначив, що Трамп з першого дня казав, що змусить Європу більше опікуватися Україною. Він не заборонив ЄС підтримувати її. Якби він так зробив, тоді, як зауважив Галлямов, Росія могла б святкувати успіх. Однак цього не сталося.

"Вчора прозвучали заяви основних країн ЄС, що буде збільшена допомога Україні. Трамп від своєї частки відповідальності не відмовляється. В Україну приїхав міністр фінансів США, закріпив угоду стосовно постачання зброї Україні в обмін на рідкоземельні метали", – розповів Галлямов.

Всі ці події вказують на те, що підтримка України зброєю з боку Європи й США продовжується. Щодо планів знизити ціни на нафту, Трамп від них не відмовився. Про скасування санкцій проти Росії поки що теж не мовиться, а значить тиск на російську економіку триватиме і вона надалі деградуватиме. Тому, на думку політтехнолога, радіти Кремлю наразі немає чому.