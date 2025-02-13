Времена оптимизма относительно будущего прошли, – польский министр после разговора Трампа с Путиным

Министр Польши по делам Европейского Союза Адам Шлапка выразил обеспокоенность по поводу телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина. Он отметил, что он напоминает "концерт сильных держав XIX века".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Адама Шлапку в эфире TVN24.

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Что в Польше думают о разговоре Трампа и Путина

По словам Шлапки, "по меньшей мере странным" выглядит тот факт, что Трамп обсуждал с Путиным не только войну в Украине.

Говорить об искусственном интеллекте и иметь в голове изображение из Бучи – от такого волосы встают дыбом,

– подчеркнул Шлапка.

Однако он отметил, что "тот факт, что мы слышим о тревожном сигнале, не должен нас пугать, он должен лишь мобилизовать нас к действиям".

"Понятно, что и для Украины, и для США, и, конечно, для Европы целью является мир. Только мир должен быть таким, который отвечает нашим интересам, который является справедливым и длительным", – подчеркнул министр.

Кроме того, он убежден, что переговоры должны проводиться совместно и их участниками должны быть США, Европа и Украина.

Шлапка отметил, что "мы должны осознать, что времена, когда мышление о будущем было только положительным... прошли".

Нам действительно нужно очень ответственно подойти к тому, как будет выглядеть будущее. И нам действительно нужно инвестировать в нашу безопасность. И нам действительно нужно инвестировать в европейское единство. Потому что самая большая угроза для безопасности Польши, отдельных европейских стран в целом – это возвращение к "концерту сильных",

– заявил он.

Шлапка заметил, что последний разговор Трампа с Путиным является тревожным, поскольку напоминает "концерт сильных держав XIX века: "мы здесь встретимся, мы здесь поладим".