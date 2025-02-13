Повідомляє 24 Канал з посиланням на Адама Шлапку в етері TVN24.

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Що у Польщі думають про розмову Трампа та Путіна

За словами Шлапки, "щонайменше дивним" виглядає той факт, що Трамп обговорював із Путіним не лише війну в Україні.

Говорити про штучний інтелект і мати в голові зображення з Бучі – від такого волосся стає дибки,

– наголосив Шлапка.

Однак він зауважив, що "той факт, що ми чуємо про тривожний сигнал, не повинен нас лякати, він повинен лише мобілізувати нас до дій".

"Зрозуміло, що і для України, і для США, і, звичайно, для Європи метою є мир. Тільки мир має бути таким, який відповідає нашим інтересам, який є справедливим і тривалим", – підкреслив міністр.

Крім того, він переконаний, що переговори мають проводитися спільно і їх учасниками мають бути США, Європа та Україна.

Шлапка зазначив, що "ми повинні усвідомити, що часи, коли мислення про майбутнє було лише позитивним… минули".

Нам дійсно потрібно дуже відповідально підійти до того, як буде виглядати майбутнє. І нам дійсно потрібно інвестувати в нашу безпеку. І нам дійсно потрібно інвестувати в європейську єдність. Тому що найбільша загроза для безпеки Польщі, окремих європейських країн загалом – це повернення до "концерту сильних",

– заявив він.

Шлапка зауважив, що остання розмова Трампа з Путіним є тривожною, оскільки нагадує "концерт сильних держав XIX століття: "ми тут зустрінемося, ми тут поладнаємо".