Трамп дал номер Зеленскому для прямого контакта: Axios публикует детали разговора президентов

Дональд Трамп и Владимир Зеленский 12 февраля пообщались по телефону. Во время разговора американский президент предоставил украинскому коллеге личный телефон для прямого контакта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Axios. Разговор Зеленского с Трампом состоялся после диалога последнего с Путиным.

К теме Не верю, что это легко сделать, – Зеленский раскрыл детали беседы с Трампом относительно завершения войны

О чем Зеленский говорил с Трампом 12 февраля

Источник знакомый с разговором, отметил, что во время разговора месседж Зеленского Трампу был таким: "У вас есть рычаги влияния на Путина".

Также во время разговора американский президент рассказал Зеленскому, кто будет частью переговорной группы от США.

В то же время три источника сказали журналистам, что разговор между Трампом и Зеленским был позитивным и длился около часа, дольше, чем разговор главы Белого дома с Путиным перед этим.

По данным журналистов, Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому, что понимает его беспокойство относительно его разговора с Путиным, но подчеркнул, что этого невозможно обойти, если он хочет, чтобы его дипломатические усилия были успешными.

Мне нужно поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину,

– сказал Трамп Зеленскому, утверждают источники.

Американский лидер также сказал, что Путин хочет заключить мирное соглашение, и спросил, настроен ли Зеленский на его достижение. Украинский лидер ответил, что все еще хочет мирного соглашения, но считает, что Путин просто говорит Трампу то, что он хочет услышать.

"Путин сказал тебе, что хочет соглашения только потому, что боится тебя, потому что ты сильный", – сказал Зеленский Трампу, согласно данным источников.

Трамп также сказал украинскому президенту, что он может быть прав, но у него сложилось впечатление, что Путин настроен серьезно. В конце концов американский лидер отметил, что "увидит", как именно будет действовать российский диктатор.

Кроме того, президент США сказал своему украинскому коллеге, что он понимает, что Украине будут нужны гарантии безопасности в рамках любого будущего соглашения, и что он считает, что европейские миротворческие силы могут быть одним из решений.

Трамп также сказал Зеленскому, что его предстоящая встреча с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Мюнхене будет очень важной для запуска дипломатического процесса.

Он сообщил Зеленскому, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф и представитель Белого дома Стив Уиткофф также войдут в переговорную группу США, и попросил, чтобы Зеленский назначил собственную переговорную группу.

Трамп завершил разговор, дав Зеленскому свой личный номер и сказав, что тот может позвонить ему напрямую. В конце разговора Зеленский сказал американскому лидеру, что передаст ему чемпионский пояс от украинского боксера Александра Усика.

Интересно, что ни в разговоре с Зеленским, ни в публичном выступлении Трамп не упомянул представителя США по вопросам России и Украины Кита Келлога. В то же время ожидается, что встреча украинских представителей с ним состоится в Мюнхене, после чего спецпредставитель Трампа поедет в Киев.

Во время телефонного разговора Зеленский также сообщил Трампу, что Россия нанесла удары по Киеву и другим городам Украины в течение ночи.