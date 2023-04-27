Для Путина это как удар серпом, – российский политик о разговоре Зеленского и Си Цзиньпиня

Состоялся долгожданный разговор лидера Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Для России и лично Владимира Путина этот диалог не является очень хорошим знаком.

Диалог Украины и Китая может свидетельствовать о выборе Пекина быть вместе с цивилизованным миром. Об этом 24 Каналу рассказал Дмитрий Гудков – российский оппозиционный политик.

К теме Си стремится к репутации миротворца: WP проанализировал разговор китайского и украинского лидеров

Реакция Путина

В среду, 26 апреля, впервые с начала полномасштабного вторжения Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. На это сразу же отреагировали в России. Представитель МИД Мария Захарова традиционно прославляла Пекин в его попытке устроить мирные переговоры.

Для Путина, мягко говоря, этот звонок не очень приятный. Я бы даже сказал, очень неприятным, это как удар серпом. Потому что у него была последняя надежда на Китай, который может что-нибудь противопоставить США. Но Пекин пошел по пути здравого смысла,

– подчеркнул Дмитрий Гудков.

Си Цзиньпинь позвонил Зеленскому во зло Владимиру Путину, который не держит слова и малоуправляем. По мнению политика, этот звонок может быть знаком, что Китай готов быть на стороне цивилизованного мира. Не исключено, что в этом для Пекина есть свои выгоды.

"Китай четко заявил о своем нейтралитете. А поскольку у них есть мирный план, в котором предусмотрена территориальная целостность и суверенитет Украины, можно сказать, что юридически они на стороне Украины", – отметил Гудков.

Дмитрий Гудков о реакции Путина на разговор Си и Зеленского: смотреть видео

Почему Си Цзиньпинь согласился на разговор

После визита Си Цзиньпиня в Москву прошел более месяца. На разговор китайского и украинского лидеров рассчитывали, если не сразу после этого визита, то в ближайшее время.

Могло быть несколько причин, по которым Си решил поговорить с Зеленским именно сейчас.

Последней каплей для Си Цзиньпиня могли стать манипуляции Путина вокруг ядерного оружия. Путин – неуправляемый, ему Си Цзиньпинь несколько раз отмечал запрет запретов ядерным оружием,

– подчеркнул Гудков.

Другой причиной мог стать визит европейских лидеров, Еммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляен в Китай. Не смотря на критику в сторону президента Франции, его дипломатия все же принесла свой результат.

Следует добавить, что сработал весь комплекс факторов на долгожданный диалог между Украиной и Китаем.

Реакция мира на разговор Зеленского и Си