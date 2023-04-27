Діалог України та Китаю може свідчити про вибір Пекіну йти разом з цивілізованим світом. Про це 24 Каналу розповів Дмитро Гудков – російський опозиційний політик.

До теми Сі прагне репутації миротворця: WP проаналізував розмову китайського і українського лідерів

Реакція Путіна

У середу, 26 квітня, вперше з початку повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. На це одразу ж відреагували в Росії. Представниця МЗС Марія Захарова традиційно прославляла Пекін у його намаганні влаштувати мирні перемовини.

Для Путіна, м'яко кажучи, цей дзвінок є не дуже приємним. Я б навіть сказав, дуже неприємним, це як удар серпом. Тому що в нього була остання надія на Китай, який може щось протиставлятиме США. Але Пекін пішов шляхом здорового глузду,

– наголосив Дмитро Гудков.

Сі Цзіньпінь подзвонив Зеленському на зло Владіміру Путіну, який не тримає слова і є малокерованим. На думку політика, цей дзвінок може бути знаком, що Китай готовий бути на стороні цивілізованого світу. Не виключено, що в цьому для Пекіну є свої вигоди.

"Китай чітко заявив про свій нейтралітет. А оскільки у них є мирний план, в якому передбачена територіальна цілісність та суверенітет України, тому можна сказати, що юридично вони на стороні України", – зазначив Гудков.

Дмитро Гудков про реакцію Путіна на розмову Сі та Зеленського: дивитись відео

Чому Сі Цзіньпінь погодився на розмову

Після візиту Сі Цзіньпіна до Москви пройшов більше ніж місяць. На розмову китайського та українського лідерів розраховували, якщо не одразу після цього візиту, то найближчим часом опісля.

Могло бути декілька причин, чому Сі вирішив поговорити із Зеленським саме зараз.

Останньою краплею для Сі Цзіньпіна могли стати маніпуляції Путіна навколо ядерної зброї. Путін – некерований, йому Сі Цзіньпінь скільки разів наголошував про заборону погроз ядерною зброєю,

– підкреслив Гудков.

Іншою причиною міг стати візит європейських лідерів, Еммануеля Макрона та Урсули фон дер Ляєн, до Китаю. Не дивлячись на критику в сторону президента Франції, його дипломатія все ж принесла свій результат.

Варто додати, що спрацював увесь комплекс факторів на довгоочікуваний діалог між Україною та Китаєм.

Реакція світу на розмову Зеленського та Сі