Стало известно, о чем Зеленский договаривается с Трампом во время телефонного разговора

19 марта между президентом Зеленский и Дональдом Трампом состоится телефонный разговор. Ранее украинский лидер раскрыл, о чем именно будет говорить с американцем.

Во время встречи с преподавателями и студентами финских университетов Владимир Зеленский раскрыл, что будет говорить с Трампом. Он выразил надежду, что удастся согласовать дату переговоров украинской и американской команд, передает 24 Канал.

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Трамп и Зеленский обсудят дату встречи своих команд

Глава государства заявил, что сегодня обсудит с президентом США дату встречи украинской и американской делегации. И тогда украинская техническая команда отправится в Саудовскую Аравию.

17 марта политик говорил, что на следующей встрече Украины и США в Саудовской Аравии, которая пройдет на техническом уровне, будут участвовать военные и энергетики. Предварительные эти переговоры могут быть посвящены прекращению огня по энергетической инфраструктуре, а также безопасности судоходства.

Напомним, что 18 марта прошел телефонный разговор Путина и Трампа. Российский диктатор отверг идею о полном прекращении огня, но согласился якобы прекратить удары по энергетической инфраструктуре.