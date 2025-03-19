Під час зустрічі з викладачами та студентами фінських університетів Володимир Зеленський розкрив, про що говоритиме з Трампом. Він висловив сподівання, що вдасться погодити дату перемовин української та американської команд, передає 24 Канал.

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Трамп і Зеленський обговорять дату зустрічі своїх команд

Так, глава держави заявив, що сьогодні обговорить з президентом США дату зустрічі української та американської делегації. І тоді українська технічна команда вирушить до Саудівської Аравії.

17 березня політик казав, що на наступній зустрічі України і США в Саудівській Аравії, яка пройде на технічному рівні, будуть брати участь військові та енергетики. Попередні, ці переговори можуть бути присвячені припиненню вогню по енергетичній інфраструктурі, а також безпеці судноплавства.

Нагадаємо, що 18 березня пройшла телефонна розмова Путіна і Трампа. Російський диктатор відкинув ідею щодо повного припинення вогню, але погодився нібито припинити удари по енергетичній інфраструктурі.