Держать контакт важно: какая цель разговоров Зеленского с Орбаном

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который неоднократно делал скандальные заявления в отношении нашего государства. В частности, глава страны пригласил венгерского премьера на Саммит мира, который состоится в Швейцарии.

В эфире 24 Канала политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун объяснил, почему Киеву важно держать контакт с Будапештом. Отметим, что Зеленский и Орбан также обсудили евроинтеграцию Украины евроинтеграцию Украины.

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Чем выгодно сотрудничество с Венгрией

Несмотря на не очень дружеские отношения, которые демонстрирует Венгрия в отношении Украины, эта страна важна для нас, как и другие государства, в контексте и интеграции в Европейский Союз, и интеграции в Североатлантический альянс.

Было бы не разумно отстраняться от стран, которые к нам относятся не слишком положительно. Вместо этого мы должны работать с проблемными странами. Ведь без согласия Венгрии наше присоединение к ЕС или НАТО просто не состоится, поэтому чем раньше мы сможем найти с ними точки соприкосновения, тем лучше,

– сказал Джигун.

Не исключено, что телефонный разговор Зеленского с Орбаном во время визита лидера Китая в Венгрию имеет определенную связь. Тем более Китай точно беспокоит и интересует Украину не менее, чем Венгрия. И налаживание подобной системы связей при посредничестве Венгрии является вполне рабочей схемой.

Так почему ею не пытаться воспользоваться, если есть такая возможность и это может привести к положительным результатам. К тому же Венгрия имеет довольно тесные отношения с Китаем,

– добавил политолог.

Будет ли Венгрия на Саммите мира

Важно, что этот разговор происходит сейчас, когда Украина активно привлекает международных партнеров к Саммиту мира, который состоится летом в Швейцарии.

Участие Венгрии, которая испокон веков считалась близким сателлитом России, будет для нас положительным имиджевым шагом, и что самое важное, может соблазнить и другие государства, которые не слишком активно сейчас сотрудничают с Украиной, присоединиться к такому формату переговоров,

– подчеркнул Джигун.

Политолог предположил, может ли Украина рассчитывать на присутствие, представителей из Венгрии, или даже самого Орбана на Саммите мира, учитывая, с одной стороны, его антиукраинскую риторику, а с другой – подхалимскую по отношению к Владимиру Путину.

Думаю, что вполне вероятно. Более того, я думаю, что Китай на каком-то уровне тоже будет представлен. Вероятнее всего, не уровнем Си Цзиньпиня, но вместе с тем, кто-то из представителей Министерства иностранных дел или спецпредставитель Китая в Европе мог бы посетить это мероприятие,

– отметил Джигун.

По его словам, на самом деле речь идет не только о том, чтобы привлекать к Саммиту мира представителей тех стран, которые уже десятки раз согласились над тем, что Россия должна оставить Украину, выплатить репарации, уважать международное право, а войну надо заканчивать на основе устава ООН и других важных документов.

Дело в том, чтобы консолидировать вокруг себя страны, которые не очень к нам положительно относятся, но по крайней мере их присутствие на Саммите мира является важным аргументом в пользу того, что Украина выходит за пределы привычных для себя стран Западной Европы и Северной Америки и становится глобальным игроком, который может объединить за одним столом разные страны с разными взглядами на жизнь.

"В этом проявление нашей мягкой силы. Это то, чем десятками лет пользуются Соединенные Штаты с их демократической системой. Это то, чему нам нужно поучиться у наших партнеров и на что обращать внимание. Даже если Орбан приедет на этот саммит мира и весь день просидит насупленный и не скажет ни одного слова, то будет лучше, чем Венгрия вообще не будет присутствовать", – подытожил политолог.

Саммит мира в Швейцарии: что известно