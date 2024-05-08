В етері 24 Каналу політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун пояснив, чому Києву важливо тримати контакт з Будапештом. Зазначимо, що Зеленський й Орбан також обговорили євроінтеграцію України.

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Чим вигідна співпраця з Угорщиною

Попри не дуже дружні відносини, які демонструє Угорщина щодо України, ця країна важлива для нас, як й інші держави, в контексті й інтеграції до Європейського Союзу, й інтеграції до Північноатлантичного альянсу.

Було б не розумно відсторонюватися від країн, які до нас ставляться не надто позитивно. Натомість ми маємо працювати із проблемними країнами. Адже без згоди Угорщини наше приєднання до ЄС чи НАТО просто не відбудеться, тож чим раніше ми зможемо знайти з ними спільні точки дотику, тим краще,

– мовив Джигун.

Не виключено, що телефонна розмова Зеленського з Орбаном під час візиту лідера Китаю до Угорщини має певний зв'язок. Поготів Китай точно турбує і цікавить Україну не менше, ніж Угорщина. Й налагодження подібної системи зв'язків за посередництва Угорщини є цілком робочою схемою.

То чому нею не намагатися скористатися, якщо є така можливість й це може призвести до позитивних результатів. До того ж Угорщина має доволі тісні відносини з Китаєм,

– додав політолог.

Чи буде Угорщина на Саміті миру

Важливо, що ця розмова відбувається зараз, коли Україна активно залучає міжнародних партнерів до Саміту миру, який відбудеться влітку у Швейцарії.

Участь Угорщини, яка споконвіку вважалася близьким сателітом Росії, буде для нас позитивним іміджевим кроком, і що найважливіше, може спокусити й інші держави, які не надто активно зараз співпрацюють з Україною, приєднатися до такого формату перемовин,

– наголосив Джигун.

Політолог припустив, чи може Україна розраховувати на присутність, представників з Угорщини, чи навіть самого Орбана на Саміті миру, враховуючи, з одного боку, його антиукраїнську риторику, а з іншого – підлабузницьку щодо Владіміра Путіна.

Думаю, що цілком імовірно. Ба більше, я думаю, що Китай на якомусь рівні теж буде представлений. Найімовірніше, не рівнем Сі Цзіньпіня, але разом з тим, хтось із представників Міністерства закордонних справ чи спецпредставник Китаю в Європі міг би відвідати цей захід,

– зазначив Джигун.

За його словами, насправді мова йде не тільки про те, щоб залучати до Саміту миру представників тих країн, які вже десятки разів погодилися над тим, що Росія має залишити Україну, виплатити репарації, поважати міжнародне право, а війну треба закінчувати на основі статуту ООН і інших важливих документів.

Річ у тому, аби консолідувати навколо себе країни, які не дуже до нас позитивно ставляться, але принаймні їхня присутність на Саміті миру є важливим аргументом на користь того, що Україна виходить за межі звичних для себе країн Західної Європи й Північної Америки та стає глобальним гравцем, який може об'єднати за одним столом різні країни з різними поглядами на життя.

"У цьому прояв нашої м'якої сили. Це те, чим десятками років користуються Сполучені Штати з їхньою демократичною системою. Це те, чому нам потрібно повчитися в наших партнерів й на що звертати увагу. Навіть якщо Орбан приїде на цей саміт миру і весь день просидить насуплений і не скаже жодного слова, то буде краще, ніж Угорщина взагалі не буде присутня", – підсумував політолог.

Саміт миру у Швейцарії: що відомо