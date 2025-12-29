Войну по телефону не завершить: у Зеленского прокомментировали возможный разговор с Путиным
- Команда Зеленского заявила, что война не может быть завершена простым телефонным разговором, но Украина открыта к реальным переговорам с Россией.
- Российская сторона настаивает на выводе украинских войск из Донбасса как условии прекращения огня, тогда как Зеленский указывает на противоречие между заявлениями и действиями Москвы.
В команде президента Украины объяснили, почему пока не рассматривается телефонный разговор между Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время украинская сторона отмечает готовность Киева к переговорам по завершению войны.
Об этом "РБК-Украина" сообщил источник в команде главы государства, передает 24 Канал.
Что говорят у Зеленского?
По словам источника, вопрос заключается не в целесообразности или нецелесообразности разговора, а в том, что сейчас обсуждаются другие форматы и подходы к мирному урегулированию.
Собеседник подчеркнул, что "войну по телефону не заканчивают". В то же время в команде Зеленского отметили, что Украина открыта к диалогу с российской стороной в любом формате и в любом месте, если речь идет о реальных шагах к прекращению войны.
Напомним! Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что новый телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа состоится в ближайшее время, тогда как контактов между Путиным и Зеленским пока не планируют.
Также в Кремле снова выдвинули условие прекращения огня, заявив о необходимости вывода украинских войск из Донбасса.
В свою очередь Владимир Зеленский обратил внимание на противоречие между заявлениями и действиями российского руководства. Президент отметил, что публичные удары по Украине не согласуются с риторикой Москвы о якобы стремлении к миру.
Для нас ключевым является не формат переговоров, а реальные действия со стороны России,
– подчеркнул Зеленский.
Мирные переговоры: последние новости
В США 28 декабря завершились переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа. После проведенной онлайн-конференции с европейскими лидерами президенты подвели итоги встречи. Они обозначили, что самым сложным в мирном вопросе остается возвращение территорий Украине.
Встреча Зеленского и Трампа во Флориде длилась более трех часов, обсуждали мирное урегулирование конфликта с Россией, но без прорыва. Стороны договорились продолжить работу на уровне команд, следующая встреча запланирована в январе в Вашингтоне с европейскими лидерами.