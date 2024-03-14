Я тот, кто больше всего говорил с ним до войны, – Макрон о переговорах с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался относительно переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. По словам французского главы, он не общался с главой Кремля уже "несколько месяцев".

Об этом президент Франции сообщил в интервью журналистам. Однако пока, по словам Макрона, он не общается с Путиным, передает 24 Канал.

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Макрон высказался о своих переговорах с Путиным

Эммануэль Макрон во время разговора с журналистами отказался квалифицировать российского диктатора Владимира Путина как автократа или диктатора.

В частности, французский глава объяснил, что Путин попал в авторитарный и репрессивный дрейф в своей стране, и решил стать дестабилизирующей силой в Европе.

Я глава государства, который больше всего говорил с Путиным до войны,

– напомнил Макрон.

В то же время французский глава выразил надежду, что придет время, и он сможет "как можно скорее поговорить с президентом России, кем бы он ни был на тот момент".

Президент Франции сделал ряд заявлений в интервью