Я тот, кто больше всего говорил с ним до войны, – Макрон о переговорах с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался относительно переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. По словам французского главы, он не общался с главой Кремля уже "несколько месяцев".
Об этом президент Франции сообщил в интервью журналистам. Однако пока, по словам Макрона, он не общается с Путиным, передает 24 Канал.
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Макрон высказался о своих переговорах с Путиным
Эммануэль Макрон во время разговора с журналистами отказался квалифицировать российского диктатора Владимира Путина как автократа или диктатора.
В частности, французский глава объяснил, что Путин попал в авторитарный и репрессивный дрейф в своей стране, и решил стать дестабилизирующей силой в Европе.
Я глава государства, который больше всего говорил с Путиным до войны,
– напомнил Макрон.
В то же время французский глава выразил надежду, что придет время, и он сможет "как можно скорее поговорить с президентом России, кем бы он ни был на тот момент".
Президент Франции сделал ряд заявлений в интервью
- Во время разговора с журналистами Эммануэль Макрон отметил, что у него и других союзников Украины есть только одна цель – чтобы Россия не победила в войне. Французский глава также подчеркнул, что эта война является "экзистенциальной" для всей Европы, поэтому важно одержать победу в ней.
- Эммануэль Макрон также отметил, что его страна готова принять меры, чтобы Россия не победила в войне. В то же время он отметил, что французские войска никогда не будут вести наступление, однако не будет стоять в стороне в случае ухудшения ситуации на украинском фронте.
- Глава Франции также отметил, что те, кто выступил против Украины в войне и стал союзником России, уже автоматически выбрали "поражение". Макрон также отметил, что не исключает совместных европейских кредитов, чтобы поддержать Украину в войне.
- Ранее французское издание Le Monde со ссылкой на источники писало, что Макрон раздумывает над отправкой военныхк в Украину уже летом 2024 года. В частности, французский президент говорил, что может разместить французское войско в Одессе, однако пока официально эту позицию президента не подтверждали в канцелярии Макрона.