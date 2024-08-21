Хунты Западной Африки жалуются на Украину в ООН за поддержку убийств вагнеровцев туарегами

Альянс государств Сахеля, куда входят Мали, Нигер и Буркина-Фасо, направили письмо в Совет Безопасности ООН. Они осудили поддержку Украиной повстанцев-туарегов, которые убили десятки российских наемников из ЧВК "Вагнера".

Письмо опубликовал Альянс государств Сахеля. В документе руководители министерств иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо "решительно осудили вероятную открытую поддержку международного терроризма" украинским правительством.

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Хунты Западной Африки обвинили в подрывных действиях

Страны призвали Совбез "взять на себя ответственность" за действия Украины и предотвратить "подрывные действия", которые угрожают региональной и континентальной стабильности.

На севере Мали повстанцы-туареги разгромили колонну российских наемников ЧВК "Вагнера" в прошлом месяце.

Что предшествовало решению Мали

Туареги – повстанцы в Мали, – ликвидировали несколько десятков вагнеровцев из России. Бой состоялся на Севере Мали.

Хунта в Мали, которая захватила власть после переворота, считает российских вагнеровцев частью своих вооруженных сил.

После коротких комментариев представителя украинской разведки и украинского посла в Мали Юрия Пивоварова правительство Мали заявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной.

. Российские вагнеровцы присутствуют в Мали с 2021 года. В 2020 году власть в стране в очередной раз захватили военные. А через год хунта пригласила вагнеровцев для создания собственной безопасности.