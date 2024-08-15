Туареги отрицают помощь Украины в разгроме "Вагнера" в Мали

В июле малийские туареги атаковали наемников ЧВК "Вагнер" и полностью разгромили их. Представитель повстанческого альянса туарегов заявил, что они не получали никакой внешней помощи.

Мохамед Эль-Маулуд Рамадан из повстанческого альянса "Постоянные стратегические рамки мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) отрицает упреки Мали в сторону Украины.

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Разгром "Вагнера" в Мали

Мы можем четко сказать, что не получали никакой внешней помощи для ведения боевых действий в Тинзауатени,

– заявил Мохамед Эль-Маулуд Рамадан.

На вопрос о том, помогала ли Украина ранее повстанческому движению финансово или с подготовкой, Рамадан ответил: "Нет, мы не получали никакой помощи от Украины".

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина никогда не действовала против любой армии мира, кроме российской. Он добавил, что государство не хочет конфликта ни с одной африканской страной. Решение Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной Кулеба назвал поспешным и необоснованным.

Также представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что не говорил о причастности разведки Украины к их разгрому.