Размещение ядерного оружия в Беларуси является эскалацией: реакция Байдена и ЕС на новый шаг Кремля

Разговоры о возможном размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси начались еще в конце марта. 25 мая оба государства подписали договор о перемещении этого оружия на территорию северного соседа Украины, на что отреагировали не только в Украине, но и в мире.

В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC сообщил, что "совершенно спокойно" относится к тому, что Россия начала размещать ядерное оружие в Беларуси. По его словам, для Украины такие действия страны-оккупанта не новость.

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Безответственный шаг Путина: как отреагировали в Белом доме

На перемещение российского ядерного оружия на территорию соседней страны отреагировали и лидеры западных государств. Так, президент США Джо Байден лаконично отметил, что его реакция на перемещение Россией тактического ядерного оружия "крайне негативна".

Также на брифинге в Белом доме, который состоялся 26 мая, пресс-секретарь Карин Жан-Пьер назвала шаг Путина по размещению ядерного оружия "безответственным". Однако отметила, что в США не видят признаков того, что Кремль готовится применить это ядерное оружие. Следовательно, Белый дом не видит никаких причин корректировать ядерную позицию самих Штатов.

Это еще один пример того, что Путин делает безответственный и провокационный выбор. Однако мы остаемся преданными коллективной защите альянса НАТО,

– сказала она.

Карин Жан-Пьер добавила, что президент США Джо Байден продолжит следить за развитием ситуации.

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В Брюсселе пообещали отреагировать на дальнейшие попытки эскалации

В Брюсселе 26 мая заявили, что соглашение между Россией и Беларусью является эскалацией и противоречит многочисленным международным соглашениям, поэтому Путина призвали "соблюдать эти обязательства". Обратились также и к режиму Лукашенко.

Белорусский режим является соучастником незаконной и неспровоцированной агрессивной войны России против Украины. Мы призываем белорусские власти немедленно прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины и отменить решения, которые могут только способствовать усилению напряженности в регионе и подорвать суверенитет Беларуси,

– сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

По словам Борреля, любые попытки дальнейшей эскалации получат "решительную и скоординированную реакцию".

Перемещение ядерного оружия противоречит заявлениям самой России

На перемещение ядерного оружия в Беларусь отреагировали и в Берлине. Заявления Лукашенко о перемещении российского оружия правительство Германии назвало попыткой устрашения.

Передача российского тактического ядерного оружия в Беларусь, по утверждению Лукашенко, является очередной прозрачной попыткой ядерного запугивания со стороны России. Мы решительно отвергаем это,

– заявил заместитель представителя правительства Вольфганг Бюхнер.

Он также подчеркнул, что Беларусь нарушает международные договоры, согласно которым она взяла на себя обязательства по статусу территории, свободной от ядерного оружия. Более того, Вольфганг Бюхнер обратил внимание и на то, что сама Россия противоречит своим же заявлениям. Ведь раньше она отмечала, что все ядерные государства не должны размещать свое ядерное оружие вне пределов своих территорий.