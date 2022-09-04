Кто получит двойную плату за размещение переселенцев

С 1 октября планируют увеличить выплаты тем украинцам, кто приютил у себя переселенцев. По программе "Прихисток" денег можно будет получить вдвое больше.

Сейчас в Украине только зарегистрированных ВПЛ 4 479 798 человек. Об этом заявил заместитель министра по реинтеграции ВОТ, уполномоченный по вопросам ВПЛ Павел Козырев.

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Выплаты увеличивают с приближением зимы

Среди всех переселенцев 1 063 489 детей, и программа "Прихисток" – одна из ключевых составляющих обеспечения жильем ВПЛ.

Чуть больше полумиллиона людей воспользовались этой программой. Но сейчас это максимально 450 гривен в месяц на человека, которого бесплатно взяли к себе домой люди. Но вместе с приближением зимы близится совсем другой чек на коммунальные услуги, особенно на отопление. Поэтому был такой мощный призыв на увеличение компенсации,

– объяснил Козырев.

По его словам Козырева, уже были переговоры с Обществом Красного Креста Украины, Федерацией таких обществ, которая является основным инвестором этой программы. Теперь должен быть меморандум между Министерством развития общин и территорий и Обществом КК. Потом изменения в постановление, регулирующее правила и количество компенсации. Также должно выйти постановление правительства, которое введет такие правила с 1 октября или с начала отопительного сезона.

Решение о компенсациях будет зависеть от ситуации

По словам чиновника, пока никто не знает, какая будет ситуация в стране, потому что отопительный сезон традиционно заканчивается 15 апреля. В правительстве договорились вернуться в конце отопительного сезона к вопросу компенсаций. Принимать решения относительно их размера будут ввиду ситуации, например, курса гривны.

"Удвоение выплат автоматически будет применено ко всем участникам программы "Прихисток". Их даже расширили – уже несовершеннолетние могут получать такие компенсации. Главное, что это владелец жилья", – отметил Козырев.

Помощь для переселенцев

Выплаты получают не только те, кто разместил у себя переселенцев, но и сами внутренне перемещенные лица. Вынужденно переселенные лица могут подать заявку через єДопомогу, чтобы получить средства от международных организаций. Время получения средств зависит от скорости принятия решения данной организацией.

С 1 сентября переселенцы смогут получать и дальше помощь от государства. Но правительство ограничило категорию украинцев, которым предоставляют выплаты. В частности, украинцы-переселенцы, которы вернулись домой, больше не смогут получать денежную помощь.

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