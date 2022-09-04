Наразі в Україні тільки зареєстрованих ВПО є 4 479 798 людей. Про це заявив заступник міністра з реінтеграції ТОТ, уповноважений з питань ВПО Павло Козирєв.

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Виплати збільшують з наближенням зими

Серед всіх переселенців є 1 063 489 дітей, і програма "Прихисток" – це одна з ключових складових забезпечення житлом ВПО.

Трохи більше півмільйона людей скористалися цією програмою. Але зараз це максимально 450 гривень на місяць на особу, яку безкоштовно взяли до себе додому люди. Але разом з наближенням зими наближається зовсім інший чек на комунальні послуги, особливо на опалення. Тому був такий потужний заклик на збільшення компенсації,

– пояснив Козирєв.

За його словами Козирєва, вже були переговори з Товариством Червоного Хреста України, Федерацією таких товариств, яка є основним інвестором цієї програми. Тепер має бути меморандум між Міністерством розвитку громад і територій і Товариством ЧХ. Тоді зміни до постанови, яка регулює правила та кількість цієї компенсації. Також має вийти постанова уряду, яка запровадить такі правила з 1 жовтня або з початку опалювального сезону.

Рішення про компенсації буде залежати від ситуації

За словами чиновника, поки що ніхто не знає, яка буде ситуація в країні, бо опалювальний сезон традиційно закінчується 15 квітня. В уряді домовилися повернутися наприкінці опалювального сезону до питання компенсацій. Ухвалювати рішення щодо їхнього розміру будуть, зважаючи на ситуацію, наприклад курс гривні.

"Подвоєння виплат автоматично буде задіяно на всіх учасників програми "Прихисток". Навіть розширили – вже неповнолітні можуть отримувати такі компенсації. Головне, що це є власник житла", – зазначив Козирєв.

Допомога для переселенців

Виплати отримують не тільки ті, хто розмістив у себе переселенців, але й самі внутрішньо переміщені особи. Вимушено переселені особи можуть подати заявку через єДопомогу, аби отримати кошти від міжнародних організацій. Час отримання грошей залежить від швидкості ухвалення рішення цією організацією.

З 1 вересня переселенці зможуть отримувати і далі допомогу від держави. Але уряд обмежив категорію українців, яким надають виплати. Зокрема, українці-переселенці, які повернулися додому, більше не зможуть отримувати грошову допомогу.

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