Путин хочет теснее связать Лукашенко с собой, – политолог о перебывании ядерки в Беларусь

Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о размещении тактического ядерного оружия России на территории Беларуси. Глава Кремля подписал соответствующий приказ. А белорусский диктатор сообщил, что ядерное оружие уже перемещается в его страну.

Политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал 24 Каналу, что принятие такого решения – это продолжение ядерного шантажа России. Ведь это единственный рычаг влияния, который остался у Путина.

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Запугать Запад

Это может быть одной из целей российского диктатора. Однако реально претворить это в жизнь он не может. Тогда он потеряет последних своих партнеров, и Россия будет полностью изолирована.

Эксперты предполагают, что этот план Путина и Лукашенко может остаться не реализуемым. Физически тактическое ядерное оружие не будет перемещаться на территорию Беларуси. Это может остаться только демонстрацией, чтобы напугать Запад.

"Понятно, что никто на Западе не испугался Путина", – подчеркнул Эйдман.

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Лукашенко очень зависит от Путина

Вторая цель Путина – еще теснее связать Лукашенко с собой и Беларусь с Россией.

Не получилось у него захватить Украину, так он решил ускорить процесс медленной аннексии Беларуси,

– подчеркнул политолог.

В то же время, по его мнению, распространяющаяся в последнее время информация о больших проблемах Лукашенко со здоровьем может быть связана с тем, что путинские друзья его отравляют.

"Лукашенко, конечно, кровавый диктатор, но он очень зависим от Путина. И он не хочет аннексии Беларуси, исходя из своих корыстных целей", – отметил Эйдман.

Он не хочет быть "губернатором Беларуси", он хочет быть "королем Беларуси" и передать свой "престол" и "корону" своему сынку. Поэтому тактически Лукашенко нужен Путину, а стратегически он был бы рад избавиться от него.

"Единственная надежда, что у Путина на этот хитрый план просто не хватит времени. Потому что сейчас путинскому режиму не осталось времени на проведение столь крупных политических проектов", - подчеркнул Игорь Эйдман.

Размещение российского ядерного оружия в Беларуси