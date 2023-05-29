Політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман розповів 24 Каналу, що ухвалення такого рішення – це продовження ядерного шантажу Росії. Адже це єдиний важіль впливу, який залишився у Путіна.

Важливо Розміщення ядерної зброї у Білорусі є ескалацією: реакція Байдена та ЄС на новий крок Кремля

Залякати Захід

Це може бути одною з цілей російського диктатора. Проте реально втілити це в життя він не може. Тоді він втратить останніх своїх партнерів і Росія буде повністю ізольована.

Експерти припускають, що цей план Путіна та Лукашенко може залишитись не реалізованим. Фізично тактичну ядерну зброю не будуть переміщувати на територію Білорусі. Це може залишитись лише лякалкою для Заходу.

"Зрозуміло, що ніхто на Заході не злякався Путіна", – наголосив Ейдман.

Політолог пояснив, для чого Путін розміщує російську тактичну ядерну зброю в Білорусі: дивіться відео

Лукашенко дуже залежить від Путіна

Друга ціль Путіна – ще тісніше пов'язати Лукашенко з собою та Білорусь з Росією.

Не вийшло в нього захопити Україну, то він вирішив прискорити процес повільної анексії Білорусі,

– підкреслив політолог.

Водночас на його думку, інформація, яка шириться останнім часом, про великі проблеми Лукашенко зі здоров'ям, може бути пов'язана з тим, що путінські друзі його отруюють.

"Лукашенко, звичайно, кривавий диктатор, але він дуже залежить від Путіна. І він не хоче анексії Білорусі виходячи зі своїх корисливих цілей", – відзначив Ейдман.

Він не хоче бути "губернатором Білорусі", він хоче бути "королем Білорусі" і передати свій "престол" та "корону" своєму синку. Тому тактично Лукашенко потрібен Путіну, а стратегічно він був би радий позбавитись нього.

"Єдина надія, що у Путіна на цей хитрий план просто не вистачить часу. Тому що зараз путінському режиму не залишилось часу на проведення таких великих політичних проєктів", – підкреслив Ігор Ейдман.

Розміщення російської ядерної зброї в Білорусі