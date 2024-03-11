У НАТО есть план: разместит ли Швеция базы Альянса и ядерное оружие на своей территории

На прошлой неделе Швеция официально присоединилась к натовской семье. Премьер страны рассказал, будут ли находиться на ее территории войска Альянса, а также ядерка.

Швеция пока не планирует размещать постоянные базы НАТО или ядерное оружие на своей территории. Об этом премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил во время пресс-брифинга, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Смотрите также В Польше расследуют загадочную смерть 3-летнего мальчика из Украины

Пока нет необходимости

Швеция присоединилась к оборонному союзу только на прошлой неделе. По словам премьера, Швеция полностью понимает потребность во всех стратегиях НАТО.

С другой стороны, мы четко заявляем, что не видим необходимости в том, чтобы Швеция располагала постоянную базу (НАТО – 24 канал) или ядерное оружие на шведской земле в мирное время,

– сказал Кристерссон.

Йенс Столтенберг отметил, что членство Швеции усилит безопасность Северного и Балтийского регионов. Шведские военные уже участвуют в совместных учениях с НАТО.

Кроме того, Альянс планирует подготовить планы для защиты Финляндии и Швеции в случае опасности и угрозы.

Отметим, что сегодня, 11 марта, в штаб-квартире НАТО подняли флаг Швеции, которая до сих пор 200 лет сохраняла нейтралитет.

Кристерссон подчеркнул, что ситуация с безопасностью в регионе серьезная. Он отметил, что Россия будет оставаться угрозой в обозримом будущем. Поддержку Украины премьер новоиспеченного члена Альянса назвал фундаментальным вкладом в безопасность НАТО.

Комментируя вступление Швеции, генсек Столтенберг отметил, что Путин своим вторжением в Украину допустил стратегическую ошибку. Российский диктатор хотел помешать расширению Альянса, однако все произошло наоборот. Теперь Путин "получил" военное присутствие НАТО в восточной части.

Вступление Швеции: что известно