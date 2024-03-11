У НАТО есть план: разместит ли Швеция базы Альянса и ядерное оружие на своей территории
На прошлой неделе Швеция официально присоединилась к натовской семье. Премьер страны рассказал, будут ли находиться на ее территории войска Альянса, а также ядерка.
Швеция пока не планирует размещать постоянные базы НАТО или ядерное оружие на своей территории. Об этом премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил во время пресс-брифинга, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Пока нет необходимости
Швеция присоединилась к оборонному союзу только на прошлой неделе. По словам премьера, Швеция полностью понимает потребность во всех стратегиях НАТО.
С другой стороны, мы четко заявляем, что не видим необходимости в том, чтобы Швеция располагала постоянную базу (НАТО – 24 канал) или ядерное оружие на шведской земле в мирное время,
– сказал Кристерссон.
Йенс Столтенберг отметил, что членство Швеции усилит безопасность Северного и Балтийского регионов. Шведские военные уже участвуют в совместных учениях с НАТО.
Кроме того, Альянс планирует подготовить планы для защиты Финляндии и Швеции в случае опасности и угрозы.
Отметим, что сегодня, 11 марта, в штаб-квартире НАТО подняли флаг Швеции, которая до сих пор 200 лет сохраняла нейтралитет.
Кристерссон подчеркнул, что ситуация с безопасностью в регионе серьезная. Он отметил, что Россия будет оставаться угрозой в обозримом будущем. Поддержку Украины премьер новоиспеченного члена Альянса назвал фундаментальным вкладом в безопасность НАТО.
Комментируя вступление Швеции, генсек Столтенберг отметил, что Путин своим вторжением в Украину допустил стратегическую ошибку. Российский диктатор хотел помешать расширению Альянса, однако все произошло наоборот. Теперь Путин "получил" военное присутствие НАТО в восточной части.
Вступление Швеции: что известно
- После того, как началась полномасштабная война в Украине, Швеция и Финляндия подали свои заявки на вступление в НАТО.
- Финляндия смогла стать полноправным членом Альянса в апреле 2023 года, а вот вступление Швеции затягивалось, в частности из-за конфликта с Турцией.
- Дело в том, что Анкаре не нравилось то, что Стокгольм позволяет акции, на которых происходит публичное сожжение Корана. К тому, же страна длительное время оставалась прибежищем для представителей Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической.
- В конце, странам удалось прийти к консенсусу. И в конце февраля 2024 года Эрдоган таки ратифицировал вступление Швеции в НАТО. Последней, кстати, это сделала Венгрия.
- Официальное вступление страны в Альянс состоялось 7 марта.