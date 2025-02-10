В вопросе нет смысла, – Наев о разминировании Чонгара

В 2022 году российские войска чрезвычайно быстро зашли из оккупированного Крыма на юг Украины и захватили территорию. До сих пор немало вопросов возникает то, почему не был взорван мост в Чонгаре, который соединял полуостров с материком.

Генерал-лейтенант Сергеем Наев на момент вторжения был командующим Объединенными Силами обороны Украины. Свое мнение относительно этой ситуации он высказал в интервью "Украинской правде", передает 24 Канал.

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Что произошло на Чонгаре

"В этом вопросе нет смысла. Это направление подчинялось группировке войск "Юг", а на перешейке стоял отдельный батальон. И в этом батальоне есть военнослужащие, которые подрывают эти мосты", – рассказал генерал-лейтенант.

В ночь перед вторжением он сказал командующему группировки на этом направлении, что нужно привезти готовность мостов к подрыву. И когда произошло наступление, солдаты должны были это сделать.

Но мы должны представить, что взрывали мосты не роботы, а обычные люди, такие, как вы, такие, как я. И они это должны были делать, когда летели бомбы, ракеты,

– добавил Сергей Наев.

Он отметил, что еще в предыдущие годы надо было принять решение о применении Вооруженных сил и ввести правовой режим военного положения. Существует закон, который регламентирует проведение Операции объединенных сил. Он известен широкой общественности как закон о реинтеграции Донбасса.

В этом законе написано, что в зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий в Донецкой и Луганской областях, действует особый порядок, который предоставляет специальные полномочия органам государственной власти и органам военного управления по предотвращению вооруженной агрессии России.

На территории Херсонской и Запорожской областей необходимо было принять решение, которое было на территории Донецкой и Луганской. Тогда военное командование копало бы окопы, клало бы мины – не полторы тысячи, а сотнями тысяч,

– подчеркнул Наев.

Итак, накануне полномасштабного вторжения надо было увеличить количество войск в результате мобилизации. Тогда на территории Херсонской и Запорожской областей стояли бы дополнительные бригады территориальной обороны, бригады из корпуса резерва, механизированные, танковые, которые бы передал Генштаб ВСУ.

Напомним, Чонгарский мост очень важен для логистики оккупантов. Они используют его для переброски техники в Запорожскую область. В июне 2023 года Украина наносила удары по мосту. Снаряд пробил его в двух местах.