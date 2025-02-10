Генерал-лейтенант Сергієм Наєв на момент вторгнення був командувачем Об'єднаних Сил оборони України. Свою думку щодо цієї ситуації він висловив в інтерв'ю "Українській правді", передає 24 Канал.

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Що сталося на Чонгарі

"У цьому запитанні немає сенсу. Цей напрямок підпорядковувався угрупованню військ "Південь", а на перешийку стояв окремий батальйон. І в цьому батальйоні є військовослужбовці, які підривають ці мости", – розповів генерал-лейтенант.

У ніч перед вторгненням він сказав командувачу угруповання на цьому напрямку, що потрібно привезти готовність мостів до підриву. І коли відбувся наступ, солдати мали це зробити.

Але ми маємо уявити, що підривали мости не роботи, а звичайні люди, такі, як ви, такі, як я. І вони це мали робити, коли летіли бомби, ракети,

– додав Сергій Наєв.

Він наголосив, що ще у попередні роки треба було ухвалити рішення про застосування Збройних сил і ввести правовий режим воєнного стану. Існує закон, який регламентує проведення Операції об'єднаних сил. Він відомий широкому загалу як закон про реінтеграцію Донбасу.

У цьому законі написано, що в зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій у Донецькій і Луганській областях, діє особливий порядок, який надає спеціальні повноваження органам державної влади й органам військового управління щодо відвернення збройної агресії Росії.

На території Херсонської й Запорізької областей необхідно було ухвалити рішення, яке було на території Донецької та Луганської. Тоді військове командування копало б окопи, клало б міни – не півтори тисячі, а сотнями тисяч,

– наголосив Наєв.

Отже, напередодні повномасштабного вторгнення треба було збільшити кількість військ внаслідок мобілізації. Тоді на території Херсонської та Запорізької областей стояли б додаткові бригади територіальної оборони, бригади з корпусу резерву, механізовані, танкові, які б передав Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, Чонгарський міст дуже важливий для логістики окупантів. Вони використовують його для перекидання техніки у Запорізьку область. У червні 2023 року Україна завдавала ударів по мосту. Снаряд пробив його у двох місцях.