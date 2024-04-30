В Украине планируют привлекать больше женщин к разминированию, – Минэкономики
Источник:Министерство экономики
Украина сейчас имеет ограниченные ресурсы и стремится увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности.
Сейчас средний уровень привлечения женщин среди всех государственных и негосударственных операторов достигает около 30%. Однако в дальнейшем этот процент планируют увеличивать. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с госпожой послом Канады по делам женщин, мира и безопасности Жаклин О'Нил.
Читайте также Словакия готова сотрудничать с Украиной в военной отрасли, но при определенных условиях
Гендерное равенство рассматривается как неотъемлемая часть политики Украины, которая базируется на принципах интеграции, инклюзивности и целостности. Это касается всех видов деятельности, в частности, и таких важных направлений, как разминирование,
– объяснила она.
Есть потребность в операторах
Свириденко рассказала, что Украина имеет ограниченные ресурсы в противоминной деятельности, поэтому требует больше операторов по разминированию, больше техники и обучения саперов.
Мы стремимся увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности,
– подчеркнула министр.
В правительстве также рассматривают вопрос государственного финансирования частных операторов. Такой шаг позволил бы увеличить количество компаний на рынке Украины, а также заинтересовать международные компании присоединяться к процессу разминирования.
Разминирование территорий: коротко
- Украину официально признали самой заминированной страной в мире. Общая площадь заминированных территорий составляет 173 998 квадратных километров.
- В рамках заседания в формате "Рамштайн" 14 февраля 2024 года союзники подписали соглашение, согласно которому в Коалиции по разминированию для Украины присоединятся еще 20 стран. Вместе с Литвой Коалицию возглавит Исландия. О создании соответствующей Коалиции заявила Литва еще в июле 2023 года во время встречи в "Рамштайн".
- Интересно, что в Министерстве обороны Венгрии сообщили, что присоединятся к Коалиции разминирования Украины. Глава оборонного ведомства Венгрии сообщил, что силы обороны страны сделают свой вклад в деятельность коалиции во главе с Литвой, уже проводя учения по разминированию.