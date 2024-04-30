В Украине планируют привлекать больше женщин к разминированию, – Минэкономики

Украина сейчас имеет ограниченные ресурсы и стремится увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности.

Сейчас средний уровень привлечения женщин среди всех государственных и негосударственных операторов достигает около 30%. Однако в дальнейшем этот процент планируют увеличивать. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с госпожой послом Канады по делам женщин, мира и безопасности Жаклин О'Нил.

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Гендерное равенство рассматривается как неотъемлемая часть политики Украины, которая базируется на принципах интеграции, инклюзивности и целостности. Это касается всех видов деятельности, в частности, и таких важных направлений, как разминирование,

– объяснила она.

Есть потребность в операторах

Свириденко рассказала, что Украина имеет ограниченные ресурсы в противоминной деятельности, поэтому требует больше операторов по разминированию, больше техники и обучения саперов.

Мы стремимся увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности,

– подчеркнула министр.

В правительстве также рассматривают вопрос государственного финансирования частных операторов. Такой шаг позволил бы увеличить количество компаний на рынке Украины, а также заинтересовать международные компании присоединяться к процессу разминирования.

Разминирование территорий: коротко