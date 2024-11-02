Ветеранов и лиц с инвалидностью будут привлекать к разминированию территорий, – Минобороны

Ветераны и лица с инвалидностью смогут трудоустроиться в сфере разминирования территорий. Они будут анализировать снимки со спутников и БПЛА для выявления и картографирования загрязненных минами территорий.

Соответствующую инициативу обсуждали на семинаре в Киеве при поддержке Швеции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Минобороны рассказало о новой инициативе по разминированию территорий

Заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Олег Шуварский рассказал, что соответствующую инициативу по разминированию в Украине реализует ООН.

Сегодня большое внимание уделяется внедрению политик, обеспечивающих равный доступ к работе в сфере противоминной деятельности, создание специализированных учебных программ, которые будут включать как технические, так и нетехнические навыки, необходимые для работы в этой сфере и создание условий, что обеспечат комфортное и безопасное трудоустройство,

– сказал он.

По его словам, уже есть первые успешные результаты. Как рассказал чиновник, четверо украинцев, пострадавших от взрывоопасных предметов, уже трудоустроились в международной организации The Halo Trust.

Предложение работы украинцы получили уже через месяц после завершения соответствующего курса с привлечением лиц с инвалидностью к занятости в противоминной деятельности. Они будут анализировать снимки со спутников и БПЛА для выявления мин и картографирования.

Кстати, напомним, что в рамках заседания в формате "Рамштайн" 14 февраля 2024 союзники подписали соглашение, согласно которому в Коалиции по разминированию для Украины присоединятся еще 20 стран. Вместе с Литвой Коалицию возглавит Исландия.