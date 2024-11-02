Відповідну ініціативу обговорювали на семінарі в Києві за підтримки Швеції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України.

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Міноборони розповіло про нову ініціативу щодо розмінування територій

Заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Олег Шуварський розповів, що відповідну ініціативу щодо розмінування в Україні реалізує ООН.

Сьогодні велика увага приділяється впровадженню політик, що забезпечують рівний доступ до роботи у сфері протимінної діяльності, створення спеціалізованих навчальних програм, які включатимуть як технічні, так і нетехнічні навички, необхідні для роботи у цій сфері та створення умов, що забезпечать комфортне та безпечне працевлаштування,

– сказав він.

За його словами, вже є перші успішні результати. Як розповів посадовець, четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, вже працевлаштувалися в міжнародній організації The Halo Trust.

Пропозицію роботи українці отримали вже через місяць після завершення відповідного курсу із залученням осіб з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності. Вони аналізуватимуть знімки з супутників та БПЛА для виявлення мін і картографування.

До речі, нагадаємо, що у межах засідання у форматі "Рамштайн" 14 лютого 2024 року союзники підписали угоду, згідно з якою до Коаліції з розмінування для України приєднаються ще 20 країн. Разом із Литвою Коаліцію очолить Ісландія.