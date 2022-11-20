В каждом кабинете – убийственный сюрприз: появились кадры, как разминировали СБУ в Херсоне

Оккупанты оставили в здании Службы безопасности в Херсоне не просто беспорядок. Среди разбросанных и разбитых вещей спрятали взрывчатку.

Об этом написал спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Он опубликовал видео с находками "русского мира".

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"Мина МЛ7, заложенная под принтер, и еще многие "сюрпризы" нашли во время разминирования здания СБУ в Херсоне. Мины были почти в каждом кабинете", – рассказал Назаров.

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Спикер отметил, что некоторые из оставленных мин невозможно переносить для уничтожения. Следовательно, разминирование невозможно.

Единственный выход – это подрыв заминированной постройки,

– сказал Назаров.

ГСЧС работают на Херсонщине

Председатель ГСЧС Украины Сергей Крук ранее рассказал, что территория Херсонской области заминирована примерно на 7 тысяч квадратных километров. Поэтому в регионе работают и спасатели с запада страны. Они обследуют дороги, объекты, взаимодействуют с энергетиками,

"Выполняются все поставленные задачи, основные из которых – это запуск систем жизнеобеспечения и оказания помощи гражданам", – сказал глава ГСЧС.

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