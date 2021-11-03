"Разоблачили коррупцию": СБУ прокомментировала обыски у Любченко и Олейникова

3 ноября 2021 , 13:52
Читати новину українською

Источник:

СБУ прокомментировала обыски у Алексея Любченко и Евгения Олейникова. В частности разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе.

Предварительно известно, что коррупционный механизм в налоговой разоблачила СБУ с НАБУ. Об этом сообщили в ведомстве 3 ноября.

К теме У Любченко и главы ГНС Олейникова проводят обыски

В СБУ прокомментировали обыски у Любченко и Олейникова

По предварительной информации, схема заключалась в "покрывании" мошенников, которые недоплачивали налоги, а также помогали фиктивным предприятиям,
 –  заявили в СБУ.

Чтобы получить доказательства преступлений, обыски провели по всей Украине, в том числе и в:

  • Государственной налоговой службе и ее региональных подразделениях;
  • а также по местам жительства фигурантов производства.

В ходе обысков обнаружили и изъяли документы, подтверждающие коррупцию, в частности:

  • факты, что фигуранты способствовали минимизации налогов так называемым "скруткам",
  • а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых.

Сейчас идет следствие в рамках уголовного дела по факту злоупотребления властью или служебным положением. В данный момент устанавливают лиц, которые могут быть причастными к преступной схеме.

Коротко об обысках экс-министра экономики Любченко и главы ГНС Олейникова

 

  • 3 ноября НАБУ и СБУ проводят обыски у Алексея Любченко, который подал в отставку с должности министра экономики, и у исполняющего обязанности председателя Государственной налоговой службы Евгения Олейникова.
  • Об обысках рассказали и в НАБУ. Там рассказали, что обыски провели в ГНС в Полтавской области, а также в Днепропетровской и Запорожской областях.
  • В ГБР заявили об обысках в налоговой службе из-за нарушения требований налогового законодательства предприятиями Полтавской области.
  • Сам Алексей Любченко заявил, что "происходящее (речь идет об обысках – 24 канал), не имеет ко мне отношения".
Автор: Діана Квасневська