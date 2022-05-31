Разоблачили российскую агентуру в "Укроборонпроме" и задержали коллаборантов: очередные успехи СБУ
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины продолжает работу по противодействию врагу. Россияне возлагают большие надежды на своих агентов и предателей нашей страны.
Российские кафиры продолжают войну против Украины и надеются на захват наших территорий. Для реализации своих планов враг привлекает не только "пушечное мясо", но и шпионов и коллаборантов.
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Очередные успехи СБУ
СБУ при содействии подразделения безопасности "Укроборонпрома" обнаружила работника одного из предприятий, агитировавшего работать в пользу России. Кроме того, 5-летний срок заключения получил гражданин России, призвавший жителей столицы идти на сотрудничество с оккупантами.
В Донецкой области Службе безопасности удалось разоблачить агентурную сеть врага, которая вела разведывательную деятельность для выяснения позиций ВСУ на Востоке. Одного агента рашистов задержали в Славянске, другого – в Краматорском районе.
В Харькове СБУ задержала двух бывших участников незаконных вооруженных формирований псевдореспублик, теперь им придется ответить за свое преступление против Украины. Также к 8 и 10 годам заключения были приговорены двое командиров и называемая "ЛНР", их удалось взять в плен близ Северодонецка.
Война России против Украины: коротко о главном
- Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного по правам человека. Ее увольнение инициировали депутаты "Слуги народа". Они заявили, что она почти не выполняла свои полномочия по организации гумкоридоров, обмену и защите пленных, а также не противодействовала незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.
- В Минобороны рассказали о беспилотниках PUMA , которые нам предоставили США. БПЛА уже на передовой, а их оснащение позволяет обнаруживать врага днем и ночью.
- В МВД объяснили, почему прекратились переговоры между Россией и Украиной. Точкой невозвращения стали зверства русских кафиров в Буче. Они показали, что с рашистами просто не о чем говорить.