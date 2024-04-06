Разрабатываем свое оружие, - Зеленский о борьбе с вражескими КАБами
Владимир Зеленский рассказал, что Украина разрабатывает собственное оружие, которое поможет бороться с российскими управляемыми авиабомбами.
Во время интервью в эфире национального телемаратона президент Украины рассказал, что мы разрабатываем свое оружие против КАБов. Об этом пишет 24 Канал.
Смотрите также Отважный жест – раз в неделю: в ОК "Юг" ответили, как враг использует КАБы
Украина может бороться с КАБами комбинированно
Ранее сообщалось, что с КАБами можно эффективно бороться только с помощью самолетов, собственно, сбивая авиацию, которая несет и выпускает это оружие. Однако Владимир Зеленский рассказал, что в борьбе с КАБами Украина может рассчитывать на комбинированную защиту.
По его словам, с ними можно бороться, усиливая собственную противовоздушную оборону и делая ее более дальнобойной, чтобы можно было ею же сбивать вражеские носители такого оружия.
Смотрите также Самые тяжелые направления, мобилизация и главные угрозы: главное из интервью с Зеленским
Украина разрабатывает собственное оружие против КАБов
Кроме способов, приведенных выше, президент рассказал, что Украина производит собственное оружие против управляемых авиационных бомб.
Другое оружие против КАБов у нас разрабатывается, отечественное, не буду говорить какое, пока что,
– сказал Зеленский.
Он также добавил, что самолетов, которые Украине должны передать союзники, не хватит. По словам президента, их количество составляет 10% от той, которая нужна украинским военным.
- К слову, ранее глава государства назвал количество систем Patriot, необходимое для того, чтобы закрыть Украину полностью.
- По его словам, нам желательно иметь 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в каждой.