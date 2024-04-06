Разрабатываем свое оружие, - Зеленский о борьбе с вражескими КАБами

Владимир Зеленский рассказал, что Украина разрабатывает собственное оружие, которое поможет бороться с российскими управляемыми авиабомбами.

Во время интервью в эфире национального телемаратона президент Украины рассказал, что мы разрабатываем свое оружие против КАБов. Об этом пишет 24 Канал.

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Украина может бороться с КАБами комбинированно

Ранее сообщалось, что с КАБами можно эффективно бороться только с помощью самолетов, собственно, сбивая авиацию, которая несет и выпускает это оружие. Однако Владимир Зеленский рассказал, что в борьбе с КАБами Украина может рассчитывать на комбинированную защиту.

По его словам, с ними можно бороться, усиливая собственную противовоздушную оборону и делая ее более дальнобойной, чтобы можно было ею же сбивать вражеские носители такого оружия.

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Украина разрабатывает собственное оружие против КАБов

Кроме способов, приведенных выше, президент рассказал, что Украина производит собственное оружие против управляемых авиационных бомб.

Другое оружие против КАБов у нас разрабатывается, отечественное, не буду говорить какое, пока что,

– сказал Зеленский.

Он также добавил, что самолетов, которые Украине должны передать союзники, не хватит. По словам президента, их количество составляет 10% от той, которая нужна украинским военным.