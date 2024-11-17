В "Слуге народа" прокомментировали якобы разрешение Байдена на удары Украины вглубь России

Западные СМИ пишут, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS. В партии "Слуга народа" это прокомментировали.

Информацию якобы о разрешении бить по России американскими ракетами не оставили без внимания в партии "Слуга народа". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Елену Шуляк.

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Это адекватный ответ

Глава партии "Слуга народа" отреагировала на сообщения The New York Times и Reuters, что Джо Байден снял ограничения на использование дальнобойного оружия в отношении целей вглубь России.

Это решение может существенно изменить динамику войны, усиливая давление на российские силы и ослабляя их способность к дальнейшей агрессии,

– написала она.

Шуляк также отметила, что это разрешение является адекватным ответом не только на сегодняшние обстрелы. Это также предоставляет Украине, которая страдает от агрессии, возможность отвечать, поражая критические военные цели на территории врага.

Она также напомнила, что о таком решении неоднократно просил президент нашего государства Владимир Зеленский.