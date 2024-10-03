"Поединок" Байдена и Путина на глазах мира: почему США не разрешили бить вглубь России

Решением об ударах дальнобойным оружием по российской территории Байден мог поставить Путина в затруднительное положение. Однако Украина пока не получила соответствующего разрешения.

Российский публицист из США Андрей Пионтковский заметил 24 Каналу, что перед встречей Зеленского и Байдена россияне прибегли к запугиванию и шантажу.

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Путин избежал серьезного кризиса

Пионтковский отметил, что у Байдена был шанс одной фразой вызвать острый внутриполитический кризис в России. То есть он мог просто сказать, что нет такого запрета.

Ведь, по его словам, после Курской операции у Путина появились новые потенциально опасные противники – это его собственное Z-сообщество. Эти люди начинают задавать вопросы, интересоваться, почему Россия не отвечает Западу на пересечение "красных линий".

Царь-то ненастоящий – это самое страшное подозрение для диктатора,

– сказал публицист.

Он отметил, что эти лица накануне встречи Байдена с Зеленским развернули истерическую кампанию запугивания и ядерного шантажа.

Почему США не разрешили удары вглубь России

Российский публицист считает, что на глазах всего мира происходил некий "поединок" Байдена и Путина. Они "смотрели" друг на друга – кто первым моргнет.

Моргнул Байден, хотя не было никакой необходимости,

– отметил Пионтковский.

По его словам, Байден фактически спас Путина от очень серьезного политического кризиса. Логика президента США заключается в том, чтобы не допустить "эскалации" и не помешать выборам. Но такая его позиция может наоборот помешать Камале Харрис.

Кстати! Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда предположил, получит ли Украина разрешение на удары вглубь России до президентских выборов в США. Такое решение он ожидает увидеть в конце октября.