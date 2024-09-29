В эфире 24 Канала народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда предположил, сможет ли Украина получить разрешение до президентских выборов в США. К слову, американская разведка считает, что удары Украины по территории страны-агрессора не изменят ход войны, однако угрожают НАТО.

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"Чем ближе к выборам, тем больше вероятность"

Вероятно, мы увидим (решение – 24 Канал) в конце октября,

– сказал Дунда.

По его мнению, Украина еще до президентских выборов в США может получить разрешение на удары бить западным оружием по России. Ведь, по всем социологическим опросам, более 70% американцев, несмотря на то республиканцы они или демократы, считают Украину дружественным государством.

Чем больше Вооруженные Силы будут проводить таких операций, как Курская, тем сильнее будет становиться вера американцев в нашу победу,

– отметил народный депутат от партии "Слуга народа".

Также он считает, что США продолжат поддерживать нашу страну, потому что фактически война показала, что более достойного партнера, с точки зрения обороны, чем Украина, не существует. Соответственно, чем ближе к выборам, тем больше вероятность того, что Украина будет наносить удары по России.

Обратите внимание! Военный эксперт Олег Жданов предположил, что Джо Байден может предоставить Украине разрешение бить вглубь России западным оружием после выборов президента и до инаугурации нового лидера Штатов.