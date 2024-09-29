В етері 24 Каналу народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда припустив, чи зможе Україна отримати дозвіл до президентських виборів у США. До слова, американська розвідка вважає, що удари України по території країни-агресора не змінять хід війни, проте загрожують НАТО.

До теми Захід має показати сміливість: в МЗС Британії обнадіяли заявою щодо ударів вглиб Росії

"Чим ближче до виборів, тим більша ймовірність"

Ймовірно, ми побачимо (рішення – 24 Канал) наприкінці жовтня,

– мовив Дунда.

На його думку, Україна ще до президентських вборів у США може отримати дозвіл на удари західною зброєю по Росії. Адже за всіма соціологічними опитуваннями, понад 70% американці, попри те республіканці вони чи демократи, вважають Україну дружньою державою.

Чим більше Збройні Сили будуть проводити таких операцій, як Курська, тим сильнішою ставатиме віра американців у нашу перемогу,

– зазначив народний депутат від партії "Слуга народу".

Також він вважає, що США продовжать підтримувати нашу країну, бо фактично війна показала, що більш спроможного партнера з погляду оборони, ніж Україна не існує. Відповідно, чим ближче до виборів, тим більша ймовірність того, що Україна завдаватиме ударів по Росії.

Зверніть увагу! Військовий експерт Олег Жданов припустив, що Джо Байден може надати Україні дозвіл бити вглиб Росії західною зброєю після виборів президента та до інавгурації нового лідера Штатів.