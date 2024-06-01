Зеленский объяснил, от чего зависит предоставление Украине разрешения бить по России без ограничений

Зеленский открыто говорит о том, что хочет использовать западное оружие дальнего действия для ударов по России. Президент Украины рассказал журналистам, что может повлиять на решение партнеров.

В частности Украина хочет использовать Storm Shadow для ударов по территории агрессора. По словам Зеленского, несмотря на сообщения об обратном, Великобритания не дала на это "100% разрешения".

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От чего зависит разрешение партнеров на удары по России

По состоянию на 31 мая 13 стран-партнеров публично дали Украине разрешение применить оружие против страны-агрессора. Среди них – Франция, Литва, Латвия, Канада, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания, Нидерланды, Германия и США.

Однако некоторые из этих стран предоставили разрешение с ограничениями. В частности США разрешили наносить контрудары по приграничью России на границе с Харьковской областью. Учитывая слова Зеленского, определенные ограничения есть и от Британии.

Президент предположил, что окончательное решение Великобритании и других партнеров зависит от "консенсуса", причем решающее значение имеет позиция Вашингтона. "Вы знаете, как это работает", – сказал он.

Зеленский отметил, что Россия продолжает убивать людей на территории Украины и время для нас – слишком ценная роскошь. Он также обратил внимание на то, что Россия действует быстрее в плане производства и поставки оружия для своих вооруженных сил, чем Запад.

Стоит заметить, что в начале мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон во время визита в Киев заявлял, что Украина имеет полное право использовать британское оружие, для поражения целей внутри России, поскольку она атакует объекты Украины. Тогда он также сказал, только Киев решает, как, когда и по каким целям применять британское оружие.

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10 стран дали полное разрешение на удары по территории агрессора

The Guardian пишет, что 10 стран заявили об отмене "красных линий". В частности президент Франции Эммануэль Макрон заявил в среду, что Украина может использовать французские ракеты большой дальности "Скальп" против вражеских российских военных объектов.