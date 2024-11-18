В Кремле впервые отреагировали на разрешение США бить вглубь России

Кремль резко отреагировал на разрешение США использовать ракеты ATACMS по территории России. В Москве заявили, что это только повысит напряженность в войне.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал решение Байдена о предоставлении Украине ракет ATACMS для ударов по России как действия, якобы способствующие обострению напряженности войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Пескова, которого цитируют пропагандистские СМИ. Несмотря на это именно Россия усиливает эскалацию, которая заключается в ежедневных атаках по гражданским объектам, привлечении войск КНДР и получении вооруженной помощи от этой страны.

Смотрите также США разрешили Украине нанести удары по России: в BBC объяснили, как это изменит ход войны

Какова была реакция Кремля на разрешение Украине использовать ATACMS

По словам Пескова, администрация президента США Джо Байдена, которая приближается к завершению своих полномочий, намерена осуществить шаги, которые, по его мнению, будут только усиливать конфликт, добавляя "масла в огонь".

Пресс-секретарь Кремля считает, что такое решение является сознательной попыткой разжечь еще большее напряжение вокруг войны, хотя официально это не было подтверждено до конца.

Что известно о предоставлении Украине разрешения атаковать территорию России