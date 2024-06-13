В НАТО не считают использование оружия Альянса для ударов по России эскалацией

После того, как Россия начала повторное наступление на Харьковскую область, Украина получила разрешение бить по территории России западным оружием, но с определенными ограничениями. Генсек НАТО высказался об этом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает, что использование оружия Альянса на территории России является эскалацией. Такое заявление он сделал перед встречей министров обороны государств НАТО.

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О каком оружии идет речь

Столтенберг также объяснил, о каком именно оружии говорится.

НАТО не считает применение оружия Альянса, включая F-16, на территории РФ эскалацией,

– заявил он.

Украина долго боролась за возможность использовать оружие, которое предоставляют союзники, по территории России. Кроме этого, США также сняли запрет на поставку своего оружия бригаде "Азов". Запрет действовал примерно 10 лет.

Россия уже ощущает удары оружием Запада по своей территории