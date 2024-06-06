Шольц объяснил, почему разрешил Украине бить немецким оружием по территории России

Украина получила разрешение бить по территории России западным оружием, но с определенными ограничениями. Канцлер Германии рассказал, почему его государство не было против этого.

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал разрешение бить немецким оружием по целям на территории России. Он отметил, что Украина, согласно международному праву, может защищаться от нападений на свою территорию, города и граждан.

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Вовлечение Германии в войну – недопустимо

Шольц объяснил свое решение тем, что Россия открыла новый фронт против города Харьков.

По этой причине Украина также может использовать оружие, которое поставляем мы и наши союзники – всегда в соответствии с международными правовыми обязательствами,

– сказал он.

В то же время канцлер Германии подчеркнул, что не допустит втягивания Германии в войну России против Украины. По его словам, это правильно тесно координировать действия с партнерами и союзниками "снова и снова", прежде чем принимать такие далеко идущие решения.

Он добавил, что граждане могут рассчитывать на взвешенные действия и взвешенные риски.

Я на этом стою как канцлер, который предан миру и безопасности Германии,

– подчеркнул Шольц.

Может ли Украина бить оружием от США по Москве