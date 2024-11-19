Правильное решение, – Макрон прокомментировал разрешение США бить ракетами вглубь России

Украина получила разрешение наносить удары по территории России оружием, которое предоставили США. Президент Франции отреагировал на это.

Эммануэль Макрон прокомментировал решение президента США Джо Байдена о разрешении бить по территории России ракетами ATACMS. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Россия прибегла к эскалации

По словам Макрона, Байден принял "хорошее решение", позволив Украине использовать оружие, произведенное США, для нанесения ударов по России.

Макрон сказал, что Байден выбрал новый путь в ответ на эскалацию со стороны России, которая привлекла к войне военных из Северной Кореи.

Россия – единственная сила, которая приняла эскалационное решение,

– подчеркнул президент Франции.

Вашингтон одобрил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак на территорию России. Белый дом назвал это ответом на агрессивные действия Москвы.

Хотя за последние два года Байден выделил Украине миллиарды долларов на военную помощь, он ранее избегал предоставления наступательного оружия, опасаясь провоцирования масштабного конфликта со стороны Кремля. Однако теперь его администрация действует в спешке, пытаясь максимально обеспечить Киев до прихода новой власти в США.