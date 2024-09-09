Разрешение на дальнобойные удары по России позволит Украине эффективно контратаковать – Bloomberg

Если действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден действительно хочет помочь Украине завершить войну, которую начала Россия, он должен перестать колебаться и позволить бить американским оружием по целям на территории России.

Именно такое мнение высказали в публикации ряд авторов издания Bloomberg.

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Что даст Украине разрешение на дальнобойные удары по России

Несмотря на то, что администрация Байдена пообещала "непоколебимую поддержку" Украине, на практике она проявляет осторожность, пишут в Bloomberg. Последний пример: США предоставила Украине современные ракеты большой дальности ATACMS, однако запрещает их эффективное использование.

В издании подчеркнули, что такие боеприпасы доказали свою эффективность при поражении военных целей на разных частях в оккупированной Украине. Однако администрация Байдена наложила вето на их использование по территории страны-агрессора России.

Авторы статьи отмечают, что в определенной степени эта осторожность понятна. Путин предупредил, что атаки на территории России будут означать эскалацию, и Байден, как там указали, справедливо стремится избежать Третьей мировой войны.

"Однако более детальный анализ этой политики показывает, что она имеет мало смысла. Если Байден хочет помочь довести эту войну до достойного завершения, а он должен это сделать, он должен прекратить колебания и предоставить Украине оружие, необходимое ей для самозащиты", – отмечают публицисты.

В статье пишут, что ограничения на дальнобойные вооружения играют непосредственно на руку Путину, поскольку они создают зону безопасности, из "которой российские войска могут безнаказанно осуществлять атаки".

Они выигрывают время для Кремля, чтобы приспособиться к изменениям на поле боя и пополнить свои силы, не давая Украине возможности эффективно контратаковать. Они также усиливают преимущество России в живой силе и вооружении. По сути, они (США – 24 Канал) предоставляют Украине достаточную помощь для продолжения войны, но недостаточную для достижения реального прогресса,

– говорится в статье.

По самым скромным подсчетам, существуют сотни военных целей, из которых осуществляются атаки по Украине или осуществляется пополнение запасов, и которые могут быть поражены ракетами дальнего радиуса действия. Даже если российский диктатор Путин переместит многие из них за пределы досягаемости ракет, он не сможет защитить все такие объекты, а их перемещение обеспечит Украине большую защиту, считают авторы статьи.

Они добавляют, что "не стоит связывать Украине руки", но и не "нужно игнорировать угрозы Путина относительно ядерной эскалации".

"Применение тактического ядерного оружия было бы стратегической ошибкой для Путина, поскольку не дало бы ему явного преимущества на поле боя, разозлило бы Запад и, вероятно, привело бы к потере остатков поддержки со стороны Пекина", – говорится там.

Администрация Байдена права, когда четко определяет свои интересы и красные линии. Западные войска не должны быть развернуты для участия в боевых действиях в Украине, но предоставление Украине большей свободы в борьбе с Путиным имеет как стратегический, так и моральный смысл, оказывая давление на перенапряженные силы России и ее экономику, одновременно предоставляя Украине больше средств для самозащиты и лучшие рычаги для переговоров, подчеркивается в статье.

"Но только Путин, в конце концов, имеет власть положить конец масштабным разрушениям и убийствам, которые он развязал. Он должен быть убежден, что это его лучший вариант" – пишут авторы в публикации.