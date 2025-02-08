Решение, которое позволит уменьшить количество СЗЧ

Есть решение, как в Украине уменьшить количество случаев самовольного ухода из воинской части. Оно заключается в том, чтобы позволить бойцам переводиться.

Как изменить ситуацию в лучшую сторону

Хочу, чтобы меня правильно поняли – это один из методов уменьшения количества, а не решения проблемы. Потому что она существует и следует принимать комплекс мер. Об этом заявил Святослав Паламар "Калина", информирует 24 Канал.

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Я пишу об одном из элементов, который, по моему убеждению из практики общения с такой категорией военнослужащих, сможет уменьшить количество СЗЧ и повысить эффективность боевых частей и выполнением ими задач, независимо от того это сухопутные войска, ССО, ГУР, НГУ, ГПСУ или другие.

Армия+. Скажу так: говорили, балакали – сели и заплакали. Она не работает.

Понятия не имею сколько средств на нее ушло, но перевестись, например, из ВСУ в НГУ почти невозможно. И через Армию+, и через ходатайство, а если и удается из сотни солдат перевести трех, то это – чудо странное.

Перевестись из ВСУ в НГУ почти невозможно. И я пишу о боевых частях НГУ, которые выполняют боевые задачи (воюют) не хуже, а иногда и лучше некоторых подразделений других СОУ. Подчеркиваю, что не умаляю заслуг и не выделяю никого. Но если из одной боевой части военнослужащий хочет перевестись в другую боевую часть другого ведомства и он идет туда, где воюют, для того, чтобы воевать, то стоит ли ему отказывать? Нет.

Основная задача – остановить, уничтожить врага. Так почему имеет значение в какой структуре СОУ этот человек находится, если он эффективно делает свою работу? Если от одного командира бегут, а к другому – идут и хотят перевестись и которые, подчеркиваю, выполняют задачи на сложных участках фронта, в более или менее равных условиях, то из этого можно сделать определенные выводы об эффективности команды и управления.

Пишу в контексте уменьшения количества СЗЧ, потому что убежден, что если повлиять и увеличить количество разрешений на перевод – это изменит ситуацию в лучшую сторону.

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У нас не рабский менталитет

Существует много методов, которые может использовать командир для убеждения отказа от перевода. Они в самом деле действенные, если это правильный, человечный подход. Предложить другую должность или подразделение в пределах воинской части учитывая возраст, пол, характер, профессию в гражданской жизни и прочее. Просто нормально поговорить с человеком, дать отпуск, если это возможно, и многое другое.

Даже такие меры могут убедить военнослужащего в поспешности своего решения и это только принесет позитив. Ведь, как показывает практика, порой человеку "накипело" и он хочет просто выговориться, где командир услышит и что-то интересное для себя. Возможно, усталость, состояние эффекта или не подходящий коллектив поспособствовали такому решению, или боец повелся на рекламу, а реальность получилась другой.

Несмотря на все ограничения в состоянии войны, что объективно необходимы, мы украинцы и менталитет у нас не рабский и задача у всех одна. Я уверен в том, что если поднять процент перевода, эффективность бригад станет лучше, а количество СЗЧ – меньше.