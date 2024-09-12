Разрешение бить дальнобойным оружием по России: Зеленский сказал, в каком случае это не сработает

Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров с Энтони Блинкеном и Дэвидом Ламми. Он предупредил партнеров о нюансах по снятию ограничений на дальние удары по России.

Запад после длительных раздумий все же готов снять ограничения на удары дальнобойными ракетами по России. Но, как сообщили в СМИ, сначала хочет увидеть стратегию Украины, чтобы "лучше понять, чего планирует достичь Киев". Об этом якобы шла речь во время визита Блинкена и Ламми в Киев 11 сентября.

К теме У Зеленского ответили, на какой стадии переговоры относительно ударов по России

Зеленский назвал нюансы разрешения бить по России

Если можно применять оружие, то можно применять как нам нужно, чтобы сбивать военные цели. Если снимается ограничение на какое-то оружие, к которому нет ракет, это не снятие ограничений. Это другой вид: как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия. Вот так мы это воспринимаем. И в этом я был очень прямой вчера,

– объяснил президент.

По его словам, позиция Украины по дальнобойности на переговорах с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми была подготовленной, убедительной и детализированной.

Разрешение для Сил обороны на использование дальнобойного оружия по российским военным целям создаст для Украины соответствующий ресурс. Но пока партнеры медлят с этим, оккупанты перемещают военные объекты вглубь своей территории.

"Поэтому если партнеры снимают ограничения, то очень хотелось бы, чтобы это была стратегия победы Украины, а не политическая стратегия. Снимать ограничения – значит снимать ограничения", – подчеркнул Зеленский.

Смотрите также Куда смогут достать ВСУ, если США дадут разрешение на удары вглубь России: анализ Defence Express

Журналисты "Европейской правды" привели еще одну цитату главы государства, где он объясняет, как разрешение на удары могут превратить в политическую стратегию. "Если будет предложено снятие ограничений на соответствующую дальность, к которой враг уже применил свои военные цели, как я сказал, то это тогда исключительно политическое решение, чтобы снять то давление от партнеров других стран и от Украины, и от журналистов на страны, которые должны это решение принять", – сказал гарант.