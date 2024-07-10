США и Украина обсуждают разрешение для ударов дальнобойным оружием по территории России

США и Украина обсуждают расширение возможностей по ударам по территории России. Так, партнеры рассматривают разрешение на применение американского дальнобойного оружия для ударов по стране-агрессору.

Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер Смит. Сейчас Украина может использовать системы HIMARS для ударов по российским войскам и командно-контрольным центрам.

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Позволят ли США бить дальнобойным оружием по России

Смит заявил, что сейчас партнеры обсуждают различные возможности. Так, США отталкиваются от оперативных и стратегических потребностей Украины.

Мы и в дальнейшем будем корректировать и адаптировать нашу помощь по безопасности и указания, которые мы предоставляем, основываясь на оперативных и стратегических потребностях наших партнеров в Украине,

– заявил Смит.

Он также добавил, что США решительно осуждают российские удары по гражданской инфраструктуре. По словам Смита, США сделают все, что в их силах, чтобы "помочь Украине противостоять этим угрозам или в воздухе, или ударить по ним там, где они возникают". Помощник госсекретаря добавил, что это соответствует их политике.

"Эти дискуссии продолжаются. Я не хочу "телеграфировать" любые наши удары россиянам, но мы тщательно работаем с Украиной над этим критическим вопросом и будем продолжать тесно сотрудничать", – добавил Смит.

К слову, кроме США, разрешение бить своим оружием по территории России дали и другие страны. Говорится о Канаде, Финляндии, Норвегии, Великобритании, Дании, Чехии, Франции, Польше, Эстонии, Литве, Латвии и других государствах.