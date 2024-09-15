Зеленский и Байден лично обсудят удары вглубь России, — Салливан
Источник:Sky News
На Западе ведутся дискуссии о снятии ограничений на удары по России дальнобойным оружием. Зеленский встретится с Байденом, чтобы обсудить этот вопрос лично.
Во время открытия встречи Ялтинской европейской стратегии Владимир Зеленский объявил о встрече с Джо Байденом уже в сентябре. Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что именно будут обсуждать лидеры двух стран.
Смотрите также Британская разведка проанализировала наступление российских войск за последнюю неделю
Новый пакет помощи и разговор о дальнобойных ракетах
По словам Салливана, Зеленский и Байден будут разговаривать о разрешении на использование ракет большой дальности для ударов по России.
Выступая дистанционно на конференции в Киеве, Джейк Салливан сказал, что вопрос о том, давать ли Украине это разрешение был предметом "интенсивных консультаций" между союзниками.
Он отметил, что Байден поговорит с Зеленским об оружии и о "значительном" новом пакете помощи, над которым работает Вашингтон.
Кроме того, ожидается, что во время этой встречи президент Украины представит главе США свой план победы.
Я действительно считаю, что нам нужна комплексная стратегия для успеха в этой войне, и это то, что президент Зеленский говорит, что он имеет,
– заявил Салливан, добавив, что бывший президент господин Байден "охотно к этому разговору".
Напомним, что 14 сентября Зеленский встретился с конгрессменами от двух партий США. Президент выразил намерение представить план победы Байдену, Трампу и Харрис.