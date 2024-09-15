Зеленский и Байден лично обсудят удары вглубь России, — Салливан

На Западе ведутся дискуссии о снятии ограничений на удары по России дальнобойным оружием. Зеленский встретится с Байденом, чтобы обсудить этот вопрос лично.

Во время открытия встречи Ялтинской европейской стратегии Владимир Зеленский объявил о встрече с Джо Байденом уже в сентябре. Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что именно будут обсуждать лидеры двух стран.

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Новый пакет помощи и разговор о дальнобойных ракетах

По словам Салливана, Зеленский и Байден будут разговаривать о разрешении на использование ракет большой дальности для ударов по России.

Выступая дистанционно на конференции в Киеве, Джейк Салливан сказал, что вопрос о том, давать ли Украине это разрешение был предметом "интенсивных консультаций" между союзниками.

Он отметил, что Байден поговорит с Зеленским об оружии и о "значительном" новом пакете помощи, над которым работает Вашингтон.

Кроме того, ожидается, что во время этой встречи президент Украины представит главе США свой план победы.

Я действительно считаю, что нам нужна комплексная стратегия для успеха в этой войне, и это то, что президент Зеленский говорит, что он имеет,

– заявил Салливан, добавив, что бывший президент господин Байден "охотно к этому разговору".

Напомним, что 14 сентября Зеленский встретился с конгрессменами от двух партий США. Президент выразил намерение представить план победы Байдену, Трампу и Харрис.