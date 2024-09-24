Важно получить до выборов в США: воин сказал, что изменит разрешение на дальнобойные удары по России

Украине важно получить разрешение от партнеров на применение дальнобойного оружия до президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Для того, чтобы противник имел меньше сил и средств на передней линии, которыми может плотно наносить огневое поражение по позициям ВСУ.

В эфире 24 Канала командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко объяснил, что Силы обороны должны уничтожать склады оккупантов, но самое главное – авиацию ближнего базирования, благодаря которой россияне стирают с лица земли украинские города. Для этого необходимо комбинированное применение.

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Какие возможности это разрешение дает ВСУ

Украина выполнила свою задачу. Мы высоко прыгнули вверх с точки зрения производства, модернизации, обучения личного состава и применения дальнобойных бортов беспилотных систем. Есть конкретные результаты на России, которые видят партнеры,

– заметил Федоренко.

Однако, чтобы эффективно уничтожать врага, в частности авиацией, надо разрешения на применение дальнобойного оружия вглубь России.

К слову, генерал США в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в разговоре с 24 Каналом предположил, что Вашингтон может в ближайшее время объявить о разрешении на удары вглубь территории России.

Напомним, что в мае, когда армия России начала наступление на Харьковскую область, Белый дом разрешил ВСУ применять американское оружие по территории России вблизи Харьковской области.

Россияне подходили к линии государственной границы и не боялись, что по ним что-то может прилететь. Пушки стояли достаточно далеко, чтобы насыпать. К тому же долгое время россияне вообще не верили, что ВСУ откроют огонь по российской территории,

– сказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92.

Однако после нескольких ударов, энтузиазм российских войск уменьшился. Как следствие, это существенно повлияло и на логистику, и на перемещение, и на размещение огневых средств россиян, что дало возможность Силам обороны перегруппироваться и закрепиться.

С мая и до сих пор россияне почти не имели никаких тактических успехов на двух направлениях в Харьковской области.